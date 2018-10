Z ANO jsem musela pryč kvůli podpoře vlády od KSČM, říká lídryně SPD

Označení politická turistka ovšem Laurynová odmítá. Tvrdí, že změny si vynutily vždy okolnosti, za které nemohla.

Co se radním v posledních čtyřech letech nejvíce povedlo?

Zmínila bych přestavbu okolí nádraží s využitím Švýcarských fondů. Také se povedla koncepce nabízení startovacích bytů nebo výběr developera na zástavbu objektu Tesla - Kyjevská přes externí firmu. Velmi se vyvedl také Sportovní park v době prázdnin nebo výstavba letištního terminálu. Jsem také ráda, že se podařilo spustit přípravu projektů na přestavbu letního stadionu a atletického stadionu.

Co se radním města naopak v minulých letech nepovedlo?

Bohužel se nedotáhlo zamezení hrozby spuštění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Také nebyl opakovaně vybrán developer pro zástavbu na Hůrkách. Selhal i nákup budovy ČSOB Pojišťovna na Masarykově náměstí pro sloučení všech agend úřadu města do jedné budovy. Velmi problematické bylo pak rozhodnutí nedosadit do dozorčích rad lidi z opozičních stran. A asi nejvíce mne štvala velmi špatná informovanost obyvatel o dopravním omezení v rámci oprav komunikací jak městských, tak krajských.

Před každými komunálními volbami se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co jako primátorka byste udělala pro to, aby se dalo městem ve špičce slušně projet?

Tady bych na prvním místě zmínila úpravy silnic uvnitř města. To znamená třeba rozšíření Anenského podjezdu o jeden pruh nebo napojení ulice Kyjevská na rychlodráhu u nemocnice. Jelikož bydlím v šestém městském obvodě, tak vidím i důležitost úpravy silnic v okrajových částech Pardubic, například vybudování silnice z průmyslové zóny ve Starých Čívicích kolem dráhy až po Trojici, která by zčásti vyřešila dopravu na silnici I/2. Tuto silnici obsahuje i současný územní plán.

Kdy se podle vás poprvé řidiči projedou od Globusu na Dubinu po severovýchodním obchvatu?

Pokud to půjde podle nyní stanovených plánů a něco si přidáme, tak v roce 2023 nebo 2024.

Jak by měla vypadat plánovaná oprava Letního stadionu? Hodláte na schválených plánech něco zásadního měnit?

Myslím si, že je velmi dobré, že se konečně bude přestavba Letního stadionu realizovat i s přilehlým okolím. Jsem také ráda, že byla provedena dohoda s tenisovým klubem Pernštýn a jeho přemístění. Pouze cena na realizaci mi připadá vysoká a mělo by se o ní jednat.

Co dál s hokejem? Budete chtít v následujícím volebním období Dynamo prodávat?¨

Je nutné klub stabilizovat a silného partnera hledat ve chvíli, kdy klub bude v pořádku. Myslím si, že by toto mělo nastat v následujícím volebním období.

Jak dál pokračovat v případu možného odkupu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví od firmy AVE CZ?

Je nutné obnovit jednání s firmou AVE o možném odkupu a také musíme zapojit do tohoto odkupu i okolní obce a nabídnout jim spoluúčast na projektu dalšího využití.

Mělo by město podle vás stavět za své peníze domov seniorů?

Radnice by měla vytipovat lokality, kde domovy pro seniory postavit jak z vlastních zdrojů, tak prostřednictvím soukromých firem. Pro seniory, kteří nepotřebují 24hodinovou péči, ale pouze dohled a výkon některých služeb, budeme prosazovat rozšíření terénních a ambulantních služeb a rozšíření denních stacionářů u nově budovaných domovů pro seniory.

Jak ideálně využít stále prázdná Masarykova kasárna?

Je jasné, že se jedná o velmi lukrativní území ve městě, kde vznikne nová bytová zástavba s vybaveností pro občany. Developer, který zainvestuje toto území, by měl respektovat předložené požadavky města, například požadavky na sociální byty, občanskou vybavenost, dopravu, parkování. Myslím si, že výběr developera pro toto území by měla provést externí firma, tak jako se to podařilo pro území Tesla - Kyjevská.

Jaký volební výsledek by vám udělal radost?

Úspěch bude, když se dostaneme do zastupitelstva. Měli jsme přece jen na přípravu voleb hodně málo času, většina mých kolegů ještě nemá zkušenosti. I proto kandidujeme jen ve čtyřech městských obvodech.

Věra Laurynová Narodila se 27. října 1950. Vzdělání získala na ČVUT Praha fakultě elektrotechnické. Politička má poměrně bohatou minulost, když v roce 2010 kandidovala za sdružení Pardubáci a před čtyřmi roky za Babišovo hnutí. Nedávno se na veřejnost dostala překvapivá informace, že povede v Pardubicích SPD. Sama to vysvětluje tím, že musela z ANO odejít, protože není schopná strávit to, že Babišovu vládu drží u vesla komunisté, kteří perzekuovali její rodinu.

Kolik zaplatíte za kampaň?

Kampaň do komunálních voleb dělá SPD poprvé, sestavovali ji všichni kandidáti, na dvě třetiny kampaně přispěla Praha a zbytek si kandidáti financují z vlastních zdrojů. Celková suma ovšem nepřesáhne 150 tisíc korun.

Při pohledu na vaši kariéru by někdo mohl mít pocit, že jste politická turistka. Přece jen v roce 2010 jste kandidovala za Pardubáky, v roce 2014 za ANO a nyní vedete SPD. Nemáte strach, že vám to voliči spočítají?

Nemám. Já se totiž jako nějaký turista necítím. Vždy jsem měla k odchodu poměrně racionální důvod. Když jsem spolupracovala se sdružením Pardubáci, tak jsem vlastně byla spokojená. Ovšem problém byl v tom, že sdružení chtělo rušit městské obvody, a s tím jsem kategoricky nesouhlasila, a tak jsem odešla. V hnutí ANO jsem byla vlastně také úplně spokojená. Na lokální úrovni jsem neměla žádné problémy. Ovšem nejsem ochotná spolknout to, že Babišovu vládu podporují komunisté, kteří naši rodinu v 50. letech hodně perzekuovali. To by mi rodiče neodpustili.