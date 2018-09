Fanouškům bychom rádi nabídli akcie HC Dynama, říká Pirát Ondřej Karas

„Máme na kandidátce mnoho lidí, kteří třeba na magistrátu pracovali. Rozhodně nejsme parta nezkušených,“ říká Ondřej Karas.

Co se radním v posledních čtyřech letech nejvíce povedlo?

Nejvíce se mi osobně líbilo zapojení veřejnosti do dvou projektů. Jde o rekonstrukci Palackého ulice, před kterou se vedení města zeptalo na názor lidí, jak by podle nich měla vypadat. V případě opravy Letního stadionu zase probíhala intenzivní debata s odbornou veřejností. Takto by podle nás měla vypadat příprava velkých projektů radnice i v budoucnosti.

Co se radním nepovedlo?

Nechceme jen prvoplánově kritizovat, ale co bylo hodně vidět, tak to bylo malé zapojení opozice do chodu radnice i městských firem. Rozhodně měli mít opozičníci místa v dozorčích radách firem, což se také negativně projevilo v dobře známých kauzách ve Službách města, kde se cestovalo do JAR nebo neprůhledně obchodovalo s pozemky. Pak také musím zmínit proklamace Martina Charváta z hnutí ANO, který před minulými volbami sliboval otevření radnice pro lidi či zveřejňování smluv, a jako primátor nic takového neudělal.

Před každými volbami se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co byste jako primátor udělal pro to, aby se dalo městem ve špičce slušně projet?

Nechceme slibovat taková ta rychlá řešení, jako že postavíme propojku odněkud někam, aniž bychom měli podklady, jak to bude v praxi vypadat. Proto po volbách chceme na základě naší strategie přesvědčit zástupce dalších stran, aby se konečně zpracoval udržitelný plán městské mobility, abychom vůbec zjistili, odkud kam lidé nejvíce jezdí a co jim v dopravě skutečně vadí. Pak bych teprve dělal nějaká konkrétní opatření. Jedno je ale jasné, je nutné vybudovat u nemocnice spojku mezi rychlodráhou a ulicí Kyjevská. Jinak co se týče obchvatů, tak všem voličům je jasné, že v tom komunální politici nemohou udělat téměř nic.

Kdy se podle vás poprvé řidiči projedou od Globusu na Dubinu po severovýchodním obchvatu?

Tak politici nejčastěji mluví o roku 2022.

Jak by měla vypadat plánovaná oprava Letního stadionu? Hodláte na plánech něco měnit?

Jedná se o velmi velkou investici na velmi cenném území. Původně jsme byli proti rekonstrukci, tak jak je plánovaná, ale projekt je už tak daleko a radní do něj vložili tolik peněz, že už ho není možné nějak zásadně měnit. Na druhou stranu bychom rádi provedli revizi projektu tak, aby se opravil stadion jako takový, ale třeba se omezila stavba okolních tréninkových hřišť. Raději bych totiž ty plány více posunul směrem k rekreační funkci celého území, a to včetně nábřeží Labe.

Co dál s hokejem? Budete chtít v následujícím volebním období Dynamo prodávat?

Prodávat hokej v té kondici, ve které je dnes, určitě není dobrý nápad. Město, jako většinový majitel, musí nejdříve Dynamo stabilizovat a pak hledat nového investora. Dokonce jsme si ve straně pohrávali s myšlenkou, že bychom část akcií klubu nabídli k odprodeji fanouškům, jak to v minulosti udělal třeba Baník Ostrava. Nevíme ale, jaký o to bude zájem. Musíme to dál rozpracovat.

Jak dál pokračovat v případu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví a firmy AVE CZ?

My si myslíme, že firma AVE CZ nemá určitě se spalovnou vyhráno, a proto si myslím, že město za ni nemůže jen tak vyhodit 35 milionů. Z veřejných peněz těžko můžeme platit náhradu podnikatelského záměru, který navíc vůbec nemusí vyjít. Proto se mi líbí docela nápad, který už zazněl na jednání zastupitelstva. Podle něj by spalovnu koupily Služby města, které by pak areál mohly dále využívat pro zpracování odpadů, a to za spolupráce s dalšími obcemi.

Mělo by město podle vás stavět za své peníze domov seniorů?

Určitě. Populace stárne a bude stárnout dál. Tohle město proto nemůže zanedbat.

Jak ideálně využít stále prázdná Masarykova kasárna?

Tady dáváme příklad Prokopky. To území majitel vyčistil, zreguloval a nabídl developerům. Tak se k němu dostala ČSOB Pojišťovna, která si na místě bývalé továrny postaví nové sídlo. Myslím si, že město by v případě kasáren mělo postupovat podobně s tím, že je nutné dbát na to, aby na místě vznikla i občanská vybavenost. Tak by totiž do města mohli přijít noví obyvatelé a podle mě je to lepší cesta, než stále zastavovat pole v okolí Pardubic.

Ondřej Karas Narodil se 24. července 1984 v Pardubicích a členem Pirátské strany je od března 2018. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích. Pokračoval na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice, obor Aplikovaná informatika. Po ročním studiu přešel na Fakultu elektrotechniky a informatiky, bakalářský obor Komunikační a mikroprocesorová technika a úspěšně zakončil magisterským oborem Komunikační a řídicí technika. Jako živnostník se zabývá vývojem v oblasti automatizace pro zemědělské a lesnické stroje.

Jaký volební výsledek by vám udělal radost?

My jsme si říkali, že o radniční koalici budeme vyjednávat pouze v tom případě, že budeme mít alespoň čtyři zastupitele a možnost jednoho náměstka primátora. Pokud budeme mít méně, tak odejdeme do opozice, protože nižší výsledek by nám nedával šanci na radnici reálně cokoliv změnit. Takže abych odpověděl na vaši otázku, radost nám udělá dvouciferný výsledek.

Kolik zaplatíte za kampaň?

Máme rozpočet veřejně přístupný na webu a už nyní mohu říct, že neutratíme více než 100 tisíc korun.

Nemáte strach, že vás lidé nebudou volit kvůli vaší nezkušenosti? Přece jen drtivá většina vašich soupeřů má už za sebou volené funkce, a vy jste nováček.

Martin Charvát byl před čtyřmi roky taky zcela neznámý politik a většina lidí ho nezná dodnes. Takže v tom bych problém neviděl. Navíc velká část našich kandidátů má za sebou bohatou profesní historii, a to jak v soukromé sféře, tak i třeba na pardubickém magistrátu.