Neměl jsem problém pomáhat vedení magistrátu, říká lídr Sdružení pro Pardubice

Šéfa dopravního podniku Tomáše Pelikána čeká velká premiéra. Stále velmi čerstvý politik, který byl poprvé na radnici zvolen teprve před čtyřmi roky, totiž vede do voleb tradiční místní stranu Sdružení pro Pardubice.

Partaj, ze které vzešli lokální politici kalibru Miroslava Petráně, Michala Koláčka nebo Štěpánky Fraňkové, v roce 2014 poprvé ve své historii skončila v opozici a to by Pelikán chtěl změnit. „Naše kandidátka je plná sportovců a ti neustále říkají, že neznají nic jiného, než jít pro vítězství,“ říká Tomáš Pelikán.

Co se radním za poslední čtyři roky nejvíce povedlo?

Jednoznačně to jsou projekty placené z Evropské unie. Nejenom městu, ale i nám jako dopravnímu podniku se z těchto zdrojů povedlo získat nemalé peníze. Navíc čerpání bude brzy pokračovat, čekají nás investice do centrálních polytechnických dílen nebo do dvou dalších dopravních terminálů.

A kde naopak udělali největší chyby?

Vadila mi hlavně ta počáteční urputnost radních, kteří chtěli všechno řídit a na všechno chtěli mít své lidi. To se nakonec projevilo odvoláváním některých radních z pozic, také některé městské akciovky nedopadly úplně dobře, ale já bych to dál nechtěl nějak konkrétně rozebírat.

Při každých volbách se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co vy byste jako první udělal, aby lidé nestáli v kolonách?

Kromě obecně potřebných obchvatů lze udělat nějaká opatření dříve, než se jich dočkáme. Už několik let se pracuje na spuštění inteligentního řízení křižovatek. Ono se to nezdá, ale ve městě je poměrně dost křižovatek, které spolu mohou komunikovat. Dnes jsme ve fázi, kdy končí výběr zhotovitele systému, a nás teď čeká zhruba dvouletá práce na uvedení systému do praxe. Tato věc dopravu nevyřeší, ale měla by pomoci. S tím souvisí i inteligentní systém parkování, který by měl obsahovat jednoduchou aplikaci, která lidi navede na určené parkoviště, které je momentálně volné. Dnes to funguje tak, že jedu do Pernerovy ulice, tam je ale plno, tak jedu přes Masarykovo náměstí do Sladkovského a tam se také nechytím, tak jedu dál a najedu deset kilometrů, než zaparkuji. I toto hledání zvyšuje intenzitu dopravy v ulicích. Jasné ale je, že definitivní řešení je ve zmíněných obchvatech, které sice bude stavět stát, ale my jako lokální politici můžeme se řadou věcí pomáhat a projekt tím urychlit.

Kdy se řidiči poprvé projedou po severovýchodním obchvatu od Globusu na Dubinu?

Já jsem v tomto optimista, protože si myslím, že už brzy by se mělo podařit dořešit výkupy potřebných pozemků, a za rok na podzim by se tak mohlo začít snad stavět. Z toho vychází, že by mohlo být hotovo někdy v roce 2020, nebo případně i 2021.

Jak by podle vás měla vypadat oprava Letního stadionu?

Na mne je schválený projekt poměrně předimenzovaný. Na můj vkus je tam hodně doplňkových hřišť, ale naopak tam chybí řešení nábřeží Labe, které by se mělo stát jakousi výstavní skříní Pardubic. Taky si myslím, že tam není dostatečně vyřešená kapacita parkování, takže kdybych měl šanci do toho nějak zasáhnout, tak to udělám.

Jak by mělo příští vedení radnice přistupovat k Dynamu? Prodat hokej, nebo si ho nechat?

Město vlastní několik akciových společností, takže nevidím problém v tom, že má i hokej. Navíc mám pocit, že celá společnost ještě není natolik stabilizovaná, abychom ji mohli nabízet investorům. Navíc ani ti nemusí fungovat tak, jak si přejeme. Po předešlém prodeji to chvíli vypadalo dobře, pak to ale majoritního majitele přestalo bavit a bylo zle. Nyní prostě musíme hokej podporovat a starat se o něj. Bez veřejné podpory se ostatně neobejde téměř žádný klub v republice. Asi by se dalo ušetřit dost peněz, kdyby arénu vlastnilo přímo město, a ne Rozvojový fond. Podpora ze strany města by pak nemusela být tak krkolomná. Nicméně zatím bych klub neprodával.

Jak dál se spalovnou v Rybitví? Koupit ji od firmy AVE CZ, či ne?

Já bych určitě dál vyjednával s majiteli firmy AVE CZ. Jasné je, že tady v Pardubicích nikdo spalovnu nebezpečného odpadu kousek od centra nechce. Nicméně musíme najít rozumnou cestu. Firma po nás za roky odstavené zařízení původně chtěla 70 milionů, pak 35 milionů, ale posudek říká, že tamní nemovitosti mají hodnotu šest milionů. To znamená, že hlasovat pro takto navržený prodej je na hraně nějakého trestněprávního stíhání. Těžko můžeme zaplatit 29 milionů z veřejných peněz za nějakou imaginární hodnotu, kterou pro někoho ta spalovna má.

Mělo by město za své peníze stavět domovy pro seniory?

V Pardubicích je momentálně více než 29 procent lidí starších 65 let a je jasné, že toto číslo se bude rychle zvyšovat. Kapacity přitom pro staré a nemohoucí lidi zoufale chybí a v soukromých zařízeních je to často tak drahé, že si jejich služby rodiny dovolit nemohou. Takže jsem jednoznačně pro.

Jak by se podle vás měla využít Masarykova kasárna?

Když to necháme ladem, tak to dopadne jako na Hůrkách. Je to cenné místo a my ho musíme uchopit jako celek. Nebylo by dobře prodat jedné firmě kus louky, druhému zase nějaký objekt. Vypsal bych proto architektonickou soutěž, která by nám měla napovědět, jak tuto lokalitu uchopit. Jinak obecně vzato je tam určitě prostor stavět byty pro mladé lidí, ale i třeba ty domy s pečovatelskou službou nebo domovy seniorů.

Jaký volební výsledek by vám udělal radost?

Tak v tomto jsme s kolegy poměrně optimisté a, jak říká náš předseda René Živný, jedeme na vítězství. Pravdou ale je, že to je celé poněkud složitější. Nejsme totiž velká celonárodní strana. Na druhou stranu už od roku 1993 působíme v pardubickém zastupitelstvu a až na poslední čtyři roky jsme také vždy byli ve vedení města. Nemáme za sebou nějaké zásadní problémy, takže věříme v dobrý výsledek. Určitě chceme dopadnout lépe než před čtyřmi roky a taková meta úspěchu je pro nás 15 procent.

Kolik zaplatíte za kampaň?

Nemáme jiný zdroj než členské příspěvky, takže to horentní sumy nebudou. Vidím to, že utratíme něco mezi 300 až 400 tisíci korun.

Představení lídra Tomáš Pelikán Politikovi je 43 let a bydlí v pardubické městské části Svítkov. Vystudovaný dopravní inženýr měl zatím vlastně jen dvě zaměstnání. Mezi roky 1999 až 2005 byl obchodním náměstkem Východočeského divadla a od roku 2005 je ředitelem Dopravního podniku města Pardubice. Do městského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2014, kdy se svým Sdružením pro Pardubice usedl do opozičních lavic. Mnohé tak překvapilo, že politik zůstal i po nástupu hnutí ANO ve funkci v podniku. Ovšem primátor Martin Charvát z ANO si spolupráci s Pelikánem velmi často pochvaloval.

Při pohledu na zasedání zastupitelstva jste působil jako vůbec nejhodnější opoziční zastupitel. Nebylo to kvůli tomu, že vedete dopravní podnik a primátor je vlastně váš šéf? Jde vůbec v této pozici dělat opoziční politiku?

Pravda je, že hlavně ze začátku to bylo divné a složitější než nyní. Vždy jsem zastával názor, že by si každý měl hlasovat podle svého přesvědčení, a nějak jsem neřešil, zda se to někomu líbí, nebo ne. Stalo se tak, že jsem byl v některých názorech více spřízněn s vedením města než s kolegy z SPP, ale jindy to zase bylo opačně. Taky si myslím, že není nutné vykřikovat všechnu kritiku do světa, názor lze vyjádřit až hlasováním. Pravda ale je, že ze začátku volebního období mi někteří říkali, že bych si měl dávat pozor, jak hlasuju, že by mohly být problémy. Ale musím říct, že pan primátor to měl nastavené tak, že když se mnou jednal jako se šéfem dopravního podniku, tak jsme do toho politiku netahali. Navíc mně nevadilo, že jsem i radním s nějakými odbornými věcmi kolem dopravy pomáhal, protože to pro mne v tu chvíli bylo profesně mnohem jednodušší než pro ně.