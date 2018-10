Fotbal potřebuje pořádný stadion, klidně i větší, říká lídr komunistů

„Největší legrace je, že kdybyste vzali můj volební program z roku 1994, tak zjistíte, že všechny kandidující strany letos slibují tak 80 procent z toho, co v něm už tenkrát bylo,“ říká politický matador Snopek.

Co se radním v posledních čtyřech letech nejvíce povedlo?

Konečně se alespoň částečně podařilo čerpat evropské dotace nebo peníze ze švýcarských fondů, za které se opravilo okolí nádraží.

Co se radním nepovedlo?

Celá rada nebyla kompaktní a těžko být mohla, když ji tvořili politici z celého spektra od TOP 09 až po ČSSD. Tím pádem se nemohlo dařit naplňovat programové prohlášení koalice ani programy jednotlivých stran. Jinak se samozřejmě opět nepodařilo udělat nic zásadního s dopravou. Taky musím upozornit na problémy s bydlením, kdy se byty v Pardubicích stávají pro 80 procent lidí nedostupnými. Ceny bytů rychle rostou, protože město nemá už moc městských bytů, a toho zneužívají developeři i majitelé bytů, kteří šroubují nájmy. Jasná chyba byla i to, že zpočátku chtěla koalice ze všech postů vytlačit opozici. To byla špatná cesta.

Před každými volbami se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co jako primátor byste udělal pro to, aby se dalo městem ve špičce slušně projet?

Určitě je škoda, že se nepodařilo začít s výstavbou propojky přes Červeňák, která mohla části města ulevit. Nic se neudělalo ani s plánovanou silnicí ze Starých Čívic ke Trojici, která by výrazně ulevila na západě města. Proto bych se soustředil právě na tyto propojovací komunikace. Dílčím opatřením by mohl být inteligentní systém semaforů, který by dokázal zařídit zelenou vlnu. Stavět se už také musí záchytná parkoviště, ze kterých by řidiči mohli jezdit MHD s tím, že lístek z parkoviště by fungoval jako jízdenka.

Kdy se podle vás poprvé řidiči projedou od Globusu na Dubinu po severovýchodním obchvatu?

V tomto jsem realista. Každou chvíli to vypadá jinak. Nedávno se nejvíce mluvilo o jihovýchodním obchvatu, pak se změnila priorita na severovýchodní, ale přípravy silně váznou. Nyní jsou optimistické nálady a padají data kolem roku 2022. Ovšem jestli si někdo myslí, že do té doby postavíme velký most přes Labe, když ještě nyní nemáme ani vykoupené pozemky, tak je naivní a snaží se před volbami rétoricky působit na voliče.

Jak by měla vypadat plánovaná oprava Letního stadionu? Hodláte na plánech něco měnit?

Pardubice si zaslouží kvalitní fotbalový stadion. Tým hraje ve druhé lize slušně a je možné, že se časem dostane do nejvyšší soutěže. Mně se ten projekt líbí a dokonce bych byl velkorysejší v jeho přípravě. Trochu mne mrzí, že bude mít kapacitu jen kolem pěti tisíc diváků. Uměl bych si představit, že to bude více. I proto jsem se ptal projektantů, zda by bylo možné tribuny případně zvětšit. Otázka je ale financování. Pokud chci stavět něco takto velkého, tak bych měl předtím šetřit. To mi ze strany radních chybělo. Vzít si úvěr umí každý.

Co dál s hokejem? Budete chtít Dynamo prodávat?

Osobně už s hokejem pamatuji hodně. Vzpomínám na doby, kdy ho město kupovalo od soukromých majitelů a pak ho na konci 90. let nákladně dávalo dohromady, a to včetně stadionu. I proto jsem byl proti, když tehdejší vedení města prodávalo klub Romanu Šmidberskému. Ten nám pomohl na pár let, a dokud ho to bavilo, tak to nějak fungovalo. Jenže když se toto změnilo, najednou bylo zle a přišly problémy. Obecně si myslím, že hokej k Pardubicím patří, má tady ohromnou tradici, do arény chodíme, i když se zrovna nedaří. Proto bych byl pro, aby Dynamo zůstalo městu a to se o něj řádně staralo, aby se tady hrálo dál. Myslím, že zvládneme klub stabilizovat. Nějaké krátkodobé excesy s jinými majiteli nemají podle mne žádnou cenu.

Jak dál pokračovat v případu možného odkupu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví od firmy AVE CZ?

Byl jsem jedním z petentů proti spalovně, byl jsem i v Senátu, kde se velká petice občanů projednávala. V žádném případě nechceme, aby tady ta spalovna byla. Na druhou stranu jsem nemohl v zastupitelstvu podpořit nákup zařízení za 35 milionů, tak jak ho předložil primátor Martin Charvát. Konzultoval jsem situaci s právníky a ti mi řekli, že když pro to zvednu ruku, tak můžu jít rovnou na radnici s kartáčkem na zuby a pastou, protože brzy přijedou policisté. Není možné kupovat za veřejné peníze někoho podnikatelský záměr s pochybnou hodnotou. Mám také obavu, že majitelé firmy AVE CZ zneužívají situaci. Je podle mne nemravné, že za zchátralé objekty, které bude třeba nákladně likvidovat, chtějí 35 milionů korun, když reálná cena je šest milionů. Zkoušejí to a my jim ty peníze dát nemůžeme. A to se nebavím o tom, že objekt neleží na území města a nejsou k němu kvalitní přístupové cesty.

Mělo by město podle vás stavět za své peníze nový domov seniorů?

Tady je potřeba říct, že péče o staré a nemohoucí se nesmí stát byznysem. Proto jednoznačně ano. Vyspělost každé společnosti se ukáže právě na tom, jak je schopná se postarat o své seniory.

Václav Snopek Dlouholetý komunistický politik se narodil 20. srpna 1951 ve Vysokém Mýtě. V letech 2006 až 2010 a opět pak v letech 2013 až 2017 byl poslancem Poslanecké sněmovny, v letech 2004 až 2008 a opět od roku 2012 je pak zastupitelem kraje. Zastupitelem města Pardubice je nepřetržitě od roku 1994. Vyučil se automechanikem, odmaturoval na SPŠ strojnické v Pardubicích. Později vystudoval Ruský státní sociální institut Moskva a v letech 1988 – 1993 Moskevskou státní Univerzitu společenských věd.

Jak ideálně využít stále prázdná Masarykova kasárna?

Myslím, že tamní objekty nejsou v tak špatném stavu, aby se nemohly využít. Mohly by tam být sociální byty nebo dům s pečovatelskou službou. Hlavně to chce ale jednat rychle, stav objektů se zhoršuje.

Jaký volební výsledek by vám udělal radost?

Konkurence je veliká, ale bych by rád, kdybychom získali pět mandátů, nyní máme čtyři.

Kolik zaplatíte za kampaň?

Dáme jen 50 tisíc, spoléháme se hlavně na kontaktní kampaň.

Budou to první volby, ve kterých lidé budou moci zhodnotit to, že jste podrželi vládu Andreje Babiše, který je vnímán jako oligarcha a tím pádem přirozený nepřítel KSČM. Nemáte strach, že vám to voliči spočítají?

Já té otázce rozumím a je zcela na místě. Skutečně jsme podrželi vládu velkokapitálu a řada lidí s tím má velký problém. Já si však myslím, že na lokální úrovni by toto roli hrát nemělo. Ale uvidíme.