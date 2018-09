Mysleli si, že mě budou lehce ovládat, říká lídr ČSSD Jakub Rychtecký

Co se vám, jako radním, v posledních čtyřech letech nejvíce povedlo?

Rozhodně jsme se neflákali. Já osobně měl poměrně širokou gesci, ve které se toho podle mne dost povedlo. Určitě bych zmínil koncepci startovacího bydlení pro mladé lidi, na kterou se ve městě dlouho čekalo. Za zmínku určitě stojí také olympijský a sportovní park, který tři roky po sobě přilákal více než sto tisíc lidí. Mám taky velkou radost z velkých investic do škol a do školek, do kterých šly stovky milionů korun. Určitě se tím zvýší i kvalita výuky. U škol jsem také spokojený se systémem zápisů prvňáků, který upřednostňuje lidi s trvalým bydlištěm v Pardubicích. Hodně lidí ocenilo také snížení jízdného v MHD pro děti a důchodce nad 70 let, které jsme měli před čtyřmi roky v programu.

Co se vám naopak nepovedlo?

Už na začátku volebního období jsem primátora Martina Charváta i našeho bývalého člena Novohradského upozorňoval na to, že je chyba nepustit opozici do dozorčích rad městských firem. Zbytečně to vykopalo příkop mezi opozicí a koalicí. Přece jen bychom měli udržovat nějakou politickou kulturu. Jsem ale rád, že alespoň později se část opozice do firem vrátila.

Před každými volbami se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co jako primátor byste udělal pro to, aby se dalo městem ve špičce slušně projet?

Doprava není jen o průjezdnosti, ale i o parkování. Ostatně lidé si nám na to v kampani sami dost stěžují. Chceme tedy určitě prověřit, kde nejvíce chybí parkovací domy, a tam je v dohledné době postavit. V plánu máme minimálně dva. Samozřejmostí je i inteligentní řízení dopravy, které by mělo umět zařídit zelenou vlnu. Tady už hledáme dodavatele. Také musím zmínit propojku mezi rychlodráhou a Kyjevskou ulicí nebo rozšíření Annenského podjezdu. Zároveň je ale nutné dodat, že všechna tato opatření sice pomůžou, ale nevyřeší ten problém jako celek. To dokážou až obchvaty města, a proto musíme tlačit na stát, aby se to pohnulo.

Kdy se podle vás poprvé řidiči projedou od Globusu na Dubinu po severovýchodním obchvatu?

Momentálně je situace taková, že je vykoupeno šedesát procent pozemků a držitelé zbytku pozemky prodat nechtějí a nechají se vyvlastnit. Z toho vychází, že by se mohlo začít stavět v roce 2020 a hotovo by tak mohlo být v roce 2022.

Jak by měla vypadat plánovaná oprava Letního stadionu? Hodláte na plánech něco měnit?

Mě trochu znervózňují prohlášení opozičních politiků, kteří chtějí projekt revidovat. Dnes totiž už probíhá stavební řízení, navíc jsme vyřešili problém s tamními garážemi, takže vlastně začátku stavby už nic moc nebrání. Letní stadion by se měl opravit podle schváleného projektu a moc bych do toho nesahal. To už jsme si zažili s halou Dašická, u které kraj šetřil, a pak jsme za dostavby dali dohromady více, než bylo původně v plánu. Město potřebuje slušný stadion pro první ligu s kapacitou kolem pěti tisíc diváků, navíc projekt počítá s řešením parkování a úpravou okolí. Už bych do toho nezasahoval.

Co dál s hokejem? Budete chtít Dynamo prodávat?

Rozhodně bylo dobře, že jsme hokej koupili a máme na něj dál vliv. Na druhou stranu stále tvrdíme, že by město nemělo dlouhodobě vlastnit jako většinový majitel žádný sportovní klub, ale není na to nyní vhodná doba. Musíme klub stabilizovat, a to včetně výchovy vlastních odchovanců, a pak teprve hledat nového partnera. Jsem proto rád, že jsme začali dávat více peněz do mládežnických kategorií.

Jak dál pokračovat v případu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví a firmy AVE CZ?

Jsme zásadně proti spalovně, ale zároveň musíme postupovat s péčí řádného hospodáře a nemůžeme za veřejné peníze kupovat cizí ekonomický záměr. Firma AVE CZ nemá za dvanáct let jediné povolení, a i proto na prodej hodně tlačila. Proto ČSSD podpořila nákup spalovny jen za 6,5 milionu, tedy za cenu tamních nemovitostí. Podle mne by tak bylo řešení, aby spalovnu koupily Služby města, které mají na účtu 100 milionů zisku, a v areálu by mohly dále zpracovávat odpady na třídicí lince.

Mělo by město podle vás stavět za své peníze domov seniorů?

Jednoznačně ano. Už ostatně ve vedení města tipujeme lokality, kde by takové zařízení mohlo stát. Osobně bych dostavěl zařízení U Kostelíčka. Prostor ovšem musí dostat také soukromí investoři.

Jak ideálně využít stále prázdná Masarykova kasárna?

Určitě tam patří nový úřad práce, jehož příprava je už poměrně daleko. Jinak je to ideální lokalita pro další bydlení, ale s tím musí jít ruku v ruce stavba školy, školky a dalšího občanského vybavení, ale na to je potřeba mít hotovou studii a celý prostor řešit jako celek.

Jakub Rychtecký Lídr ČSSD se narodil 13. dubna 1984. Vzdělání získal na Masarykově univerzitě v Brně na Fakultě sociálních studií a na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde studoval politologii. Na veřejnosti začal vystupovat poprvé jako člen tiskového odboru hejtmana Pardubického kraje. Mezi jeho koníčky patří všechny míčové sporty, v první řadě s basketbalem, filmy a houbaření. Je ženatý a má dvě děti.

Jaký volební výsledek by vám udělal radost?

Byl bych velmi spokojený, kdyby se nám podařilo získat pět až šest mandátů, to znamená abychom získali přes deset procent hlasů.

Kolik zaplatíte za kampaň?

K dnešnímu dni jsme do kampaně dali necelých 700 tisíc korun.

Budete pro voliče důvěryhodní, když jste před čtyřmi roky nasazovali do voleb lidi, kteří ve zlém ze strany během pár let odešli? Váš zastupitelský klub se vlastně úplně rozpadl.

Za nás mluví výsledky práce. Posunuli jsme řadu témat, o kterých se ve městě roky jen mluvilo. Já osobně jsem se na pozici náměstka dostal v roce 2014 jen díky preferenčním hlasům a naši bývalí členové si mysleli, že je budu jako mladý kluk poslouchat. To se nestalo, a oni museli stranu po skandálech opustit.