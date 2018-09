Zelený pás kolem Labe nemůžeme zalít betonem, říká lídr ODS Karel Haas

Modrá strana zažívá nejen v Pardubicích zmrtvýchvstání. Strana, která dlouhé roky krajskému města vládla, má za sebou dvě volební období v opozici a její lídr Karel Haas pevně věří, že tím odsun na druhou kolej končí.

„Snažili jsme se dělat poctivou nepopulistickou opoziční politiku. Uvidíme, jestli ji lidé ocení,“ uvedl Karel Haas, který byl na všech jednáních zastupitelstva vždy bezvadně připraven a i primátor Martin Charvát ho často žádal o radu.

Co se radním v posledních čtyřech letech nejvíce povedlo?

Za úspěch považuji opravu prostoru před nádražím. Náměstí Jana Pernera už opravu potřebovalo. Co se týče těch netechnických věcí, tak bych ocenil pořádání olympijského a sportovního parku. Budu jenom rád, když tato tradice bude pokračovat.



Co se radním nepovedlo?

Určitě to, jak násilně a bez ohledu na reakce odborníků i veřejnosti prosazují do nejdůležitějšího dokumentu města, kterým je územní plán, totální nesmysly. Mám dva konkrétní příklady. Jedním je silniční propojka přes Červeňák, za kterou jsme už utratili dost peněz a nyní sami členové vedení města od ní ustupují.

Druhou hloupostí je urputná snaha získat do Pardubic 120 tisíc obyvatel, což je číslo vycucané z prstu a radní se ho drží jako nějaké modly. Z toho ovšem bohužel plyne, že by město mělo zastavět celý zelený pás kolem Labe mezi Dubinou a Cihelnou.

A ačkoliv ODS není nějakou superzelenou stranou, toto odmítáme. Není možné se zbavit tohoto unikátního zeleného prostoru, a to z mnoha důvodů. Nemůže tato místa, která jsou důležitá už třeba jen zadržováním vody, ale plní i rekreační účel, zalít betonem.

Samostatnou kapitolou pak bylo řízení radnice. Tady můžu zmínit odříznutí opozice z dozorčích rad firem města, řízení jednání zastupitelstva, špatně a pozdě připravené podklady pro zastupitele, neochota a neschopnost nacházet konsenzus a kompromis. To tlačení na sílu ničemu nepomohlo. Řekl bych, že tady to manažerské řízení města krutě selhalo.

Před každými volbami se v Pardubicích nejvíce mluví o dopravě. Co jako primátor byste udělal pro to, aby se dalo městem ve špičce slušně projet?

Máme v programu obchvaty města až na posledním místě, protože nejsou gesci města, ale státu. My u ministrů akorát můžeme leštit kliky. Musíme tedy hledat jiná, drobnější řešení. Jedním z nich je prověřit možnost rozšířit Anenský podjezd na úkor jednoho z chodníků, tak aby auta mohla plynule novým pruhem najíždět na rychlodráhu.

Druhá věc je v přípravě, a tou je propojení rychlodráhy a Kyjevské ulice, které by mělo vyjít asi na 100 milionů. Co se týče pěších a cyklistů, jsme pro stavbu lávek přes Labe. V neposlední řadě musíme spustit systém inteligentního řízení dopravy, který navíc budou moci lidé sledovat třeba na mobilech. Ten by je měl navádět do lépe průjezdných ulic či na volná parkoviště.



Kdy se podle vás poprvé řidiči projedou od Globusu na Dubinu po severovýchodním obchvatu?

Nyní probíhají výkupy pozemků, ty by mohly skončit v roce 2019, z pohledu stavebních povolení to je připravené, půjde o čtyři kilometry s několika mostními objekty, tak řeknu, že bude hotovo v roce 2022.



Jak by měla vypadat plánovaná oprava Letního stadionu? Hodláte na plánech něco měnit?

Pokud bude ODS v radě, určitě nebude navrhovat revokaci schválených usnesení. Respektujeme rozhodnutí zastupitelů a také musíme brát v potaz, že tato vládnoucí koalice už do stavby vložila zhruba 20 milionů. Ty peníze vyhodit nechceme.

Ovšem musím dodat, že ten projekt je megalomanský, 530 milionů z veřejných peněz do neveřejného stadionu jít nemá. Navíc je projekt špatně financovaný. Úvěr na takovou věc nepatří. Nicméně opravu stadionu rušit nebudeme, maximálně se můžeme pokusit o vyjednávání s projektanty i zástupci fotbalového klubu o tom, zda není možné cenu díla o něco srazit.



Co dál s hokejem? Budete chtít v následujícím volebním období Dynamo prodávat?

Město nemá být majoritním vlastníkem hokejového klubu. Zároveň tvrdíme dlouhodobě, že město nemá prodávat svou firmu v době, kdy na tom není dobře. A Dynamo na tom minimálně po finanční stránce stále ideálně rozhodně není. Takové společnosti se prodávají na vrcholu.

Nyní musíme s péči řádného hospodáře klub stabilizovat a pak ho teprve nabízet případným investorům. Zároveň říkám, že je úplně jedno, kolik město prodá akcií klubu, důležité totiž je jen to, aby si město pohlídalo dvě věci: nepřevoditelnost extraligové licence bez souhlasu města a druhý by měl být závazek, že hokej se bude hrát v městské aréně. A na tyto věci stačí zlatá akcie. Jsem proto pro prodej co největšího podílu města, aby s klubem už nebyly další náklady.



Jak dál pokračovat v případu možného odkupu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví od firmy AVE CZ?

Za veřejné peníze nemůžeme kupovat za 35 milionů korun majetek, který má skutečnou hodnotu šest milionů. Já rozdíl 29 milionů vnímám jako výpalné firmy AVE CZ za nepovedený podnikatelský záměr.



Karel Haas Lídr pardubické ODS se narodil v roce 1973. Vysokoškolské vzdělání získal na Právnická fakultě Masarykovy univerzity Brno. Od roku 1999 pracuje jako firemní právník ČSOB Pojišťovny v Pardubicích. Členem ODS je od roku 2008, na velkou radnici byl poprvé zvolen v roce 2014. O rok později se stal městským šéfem partaje. Dvakrát byl zvolen zastupitelem čtvrtého městského obvodu Pardubičky. Věnuje se orientačnímu běhu.

Mělo by město podle vás stavět za své peníze domov seniorů?

Ano. Už teď město nepokrývá všechny potřeby svých seniorů, kteří potřebují v podobném zařízení bydlet. Musíme tedy minimálně jeden takový dům postavit a také musíme podpořit soukromé firmy, které by takové zařízení chtěly na území města stavět.

Jak ideálně využít stále prázdná Masarykova kasárna?

Nejraději bych zkopíroval postup, který jsme použili u areálu bývalé Tesly. Vypsal bych veřejnou soutěž na zástavbu s tím, že město nebude zájemcům dopředu určovat, co tam mohou stavět a co ne. Město by mělo určit jen základní parametry soutěže a pak čekat, co firmy navrhnou.

Drsné závazky by totiž znamenaly jen to, že investora prostě nenajdete. Na zmíněné soutěži bylo také dobré to, že ji pořádali profíci z České spořitelny, kteří nebyli nijak závislí na městě. Výsledek takto udělané soutěže byl ten, že místo abychom se brownfieldu zbavili za nula korun, bude radnice inkasovat zhruba 40 milionů.



Jaký volební výsledek by vám udělat radost?

Co bude nad 15 procent, bude úspěch, co pod tím, neúspěch.



Kolik zaplatíte za kampaň?

Odhaduji, že náš konečný rozpočet kampaně bude zhruba 500 tisíc korun, když vycházíme ze dvou zdrojů a těmi jsou dobrovolné příspěvky kandidátů a dary od podporovatelů. Všechny dary jsou na transparentním účtu ODS.

Je vaše strana už odstřižená od éry, která se ODS v Pardubicích příliš nepovedla? Přece jen pár jmen, která třeba cestovala s klubem na Floridu na kandidátce stále máte.

Takovou otázku jsem nečekal, ale zkusím odpovědět. Jsem rád, že jsem v ODS i s tou minulostí, kterou máme. Raději si vážím lidí i stran, kteří si nesou svou minulost dál, než těch, kteří po nějaké krizi převlečou kabát. Utéct od problému a založit něco nového na zelené louce nefunguje v životě ani v politice.

Navíc naše kandidátka je složená tak, že každý, kdo se na ni podívá, musí uznat, že jsme s minulostí vypořádali. Vím, jaká jména máte na mysli, třeba Petra Klimpla, Sašu Krejčíře nebo Jardu Kňavu. Já si těch lidí vážím, vím, že pro stranu udělali hodně dobrého, nejsou to žádní černokněžníci, ale zároveň jsem je nechtěl na čelných místech kandidátky.

A jeden příběh na závěr: další muž této éry, Milan Tichý, nám nedávno nabídl, že v Rosicích, kde se nám rozpadla buňka, dá dohromady kandidátní listinu. Donesl už hotový seznam. Členové strany to odmítli. Doba špičatých bot v ODS totiž už skončila.