Cesta do JAR byla chyba, řekl pardubický primátor. Manažerka firmy skončí

„Manažeři udělali společensko-politickou chybu. V minulosti jsme se vymezovali proti podobným výletům na Floridu či do Madridu, proto jsme odsouhlasili možná pro někoho velmi tvrdé usnesení,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO) s tím, že rada navrhla odvolání všech tří účastníků zájezdu z jejich postů.

O funkce má přijít i celé představenstvo firmy SmP Odpady, která výlet za zhruba čtvrt milionu korun platila (cesta byla zdůvodněna studiem tamního odpadového hospodářství, psali jsme zde).

„Všechny kroky bude ještě muset ve čtvrtek schválit zastupitelstvo. Podle všeho s tím ale problém nebude,“ doplnil Charvát.

Přitom radní zároveň tvrdí, že z pracovněprávního pohledu byl výlet do JAR v pořádku. „Cesta byla řádně schválena představenstvem firmy SmP Odpady, tady problém není. Ovšem i tak si myslíme, že cesta nebyla dobře zdůvodněná, a proto jsme takto zasáhli,“ uvedl primátor.

„Můj názor je, že jezdit studovat nakládání s odpady do Afriky, je nesmysl,“ řekl k prezentovanému oficiálnímu účelu cesty na jižní polokouli radní za TOP 09 Libor Slezák.

Křehká koalice ztratí další hlas

Kauza bude mít dopad i na rozložení sil na pardubické radnici. Už tak poměrně křehká většina koalice stran ANO, ČSSD, TOP 09 a Koalice pro Pardubice ztratí další hlas.

Lea Tomková totiž opustila barvy hnutí ANO. „Jak myslíte, že paní Tomková s námi bude nyní spolupracovat, když jsme ji vyhodili z práce?“ uvedla předsedkyně oblastního hnutí ANO a náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

„Jako hnutí ANO jsme po paní Tomkové chtěli, aby se vzdala i mandátu zastupitelky. To odmítla a vystoupila z našeho hnutí,“ dodala Dvořáčková.

VIDEO: Šéfka pardubických městských služeb cestovala za veřejné peníze

Všechny avizované změny ve firmách města budou platit od 1. března, pokud je tedy schválí už tento čtvrtek zastupitelstvo města.

Už minulý týden navíc na post v dozorčí radě Služeb města rezignoval Ladislav Koudelka z TOP 09 (psali jsme zde).

Cesta do JAR vrací politiky k debatě o postech ve firmách

Výlet tří manažerů firem pardubické radnice do Jihoafrické republiky přesvědčil zástupce opozice, aby přece jen jednali o svém působení v dozorčích radách městských firem. Primátor jim posty nabízí, oni však dosud odmítali.

„Výlet manažerů do Afriky nás přesvědčil, že bychom měli být v dozorčích radách městských akciovek. Tento případ mluví za vše, je žádoucí, abychom na hospodaření společností dohlíželi,“ uvedl lídr pardubické ODS Karel Haas.

Jeho partaj přitom v lednu ukončila jednání s radními o přeobsazení postů v kontrolních orgánech Služeb města, Dopravního podniku a dalších firem patřící radnici.

„Nyní už je z našeho pohledu pozdě. Nemá cenu teď už nic měnit. Než se vše odsouhlasí a přepíše v rejstříku firem, tak máme rok do voleb. To už za to nestojí,“ uvedl tehdy zastupitel za ODS Petr Klimpl, který se stal jakýmsi nepsaným lídrem pardubické opozice při vyjednávání s radními.

„ODS, Sdružení pro Pardubice, Pardubáci, STAN i Patrioti mají stejný názor,“ vyjmenoval na konci ledna další opoziční strany Klimpl.

Zájem o přeobsazení míst v dozorčích radách tak z opozice projevili jen komunisté. To radní zaskočilo.

„Bohužel na naši nabídku míst v dozorčích radách kývli jenom komunisté. Jednání s ostatními koaličními stranami bude ještě pokračovat. Věřím, že se dohodneme,“ uvedl po vypuknutí kauzy JAR primátor.

Ten sice na začátku volebního období opozičníky ve firmách města nechtěl s tím, že prý jeho koalice má veškerou odpovědnost za řízení společností, tak je chce i stoprocentně kontrolovat, ale svůj přístup později přehodnotil.

„Rozhodně to chci dotáhnout. Nemám zájem na tom, aby si zástupci stran mysleli, že je nějak odstrkujeme od práva kontrolovat hospodaření městských firem,“ uvedl před časem Charvát.

Podle Haase má k otočce dobrý důvod. Kdyby totiž například opozičníci už seděli v dozorčí radě Služeb města, těžko by mohli tvrdě kritizovat výlet Tomkové, kterou do JAR doprovodil člen představenstva a výkonný ředitel společnosti SmP Odpady Jiří Strouhal a pracovník společnosti Stanislav Mergl.

„Bylo by to náš společný průšvih a opozice by musela víceméně mlčet, nyní je situace dramaticky odlišná. To, že nás primátor na začátku volebního období z firem odstřihnul, se mu nyní vrací jako bumerang,“ dodal Karel Haas s tím, že věří, že veškeré změny se domluví a odhlasují nejpozději v řádu několika málo týdnů.