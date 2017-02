Pardubické služby musí vysvětlit výlet do JAR, první šéf už rezignoval

Šéfka Služeb města a pardubická zastupitelka za hnutí ANO Lea Tomková má do středy čas, aby našla obhajobu své nedávné cesty do Jihoafrické republiky.

Na ni vyrazila se svými kolegy z městských firem a náklady na dvoutýdenní putování po JAR jim platili daňoví poplatníci.

Právě na středu si totiž dlouholetou šéfku Služeb města pozvali kolegové z hnutí ANO. „Do té doby se k celé věci vyjadřovat nebudeme. Paní Tomková nyní dostala čas na to, aby dohledala všechny náležitosti cesty. Budeme chtít vidět vyúčtování a důvody cesty,“ uvedl primátor Martin Charvát zvolený za ANO.

Ten už má za sebou první kolo debat s Tomkovou. Politička totiž včera ráno dorazila na radu města. „Ptali jsme si jí na podrobnosti, ale dáme jí více času. Každý má právo na obhajobu. Pokud ji ale nezvládne, bude muset vyvodit osobní odpovědnost,“ pokračoval Charvát s tím, že na příští pondělí svolá mimořádné zasedání rady.

„Paní Tomková od nás také dostala úkol svolat představenstvo a dozorčí radu Služeb města, na které by se měly vysvětlit okolnosti cesty do Afriky,“ dodal primátor Martin Charvát.

Sama Tomková k cestě, na které měla být minimálně se svým ekonomickým ředitelem a dalším podřízeným z dceřiné společnosti SMP odpady, uvedla, že se na ní zajímala o věci spojené s její prací.

„Byl to zájezd ekologicky zaměřený. Samozřejmě, že jsme se zajímali o to, jak se tam likvidují odpady, jak se tam udržují zahrady a parky, zajímali jsme se o to, jak se tam provádí úklid města,“ uvedla Lea Tomková k výletu, který pardubické daňové poplatníky stál podle TV Prima přes 200 tisíc korun.

„Jsou věci, které nás inspirovaly, jak třeba řeší v parcích propojení flory a fauny. Možná se nám podaří v Tyršových sadech něco podobného brzy zrealizovat,“ doplnila včera Tomková pro Český rozhlas.

V televizní reportáži Primy, která o netradiční cestě informovala jako první, obhajoval počínání Tomkové člen dozorčí rady Služeb města a zastupitel Pardubic za TOP 09 Ladislav Koudelka. „Nemyslím si, že ty sumy jsou tak veliké, že by něco takového nemohli podniknout, že by si něco takového nezasloužili,“ řekl k výletu Koudelka.

Jenže jeho straničtí kolegové ho hned v pondělí vyvedli z omylu a on se po jejich kritice rozhodl rezignovat na své posty v městských firmách. „Ladislav Koudelka podá rezignaci na funkci předsedy představenstva společnosti Odpady a na funkci člena dozorčí rady mateřské společnosti Služby města. Jako předseda představenstva má plnou zodpovědnost za dění ve firmě,“ uvedl předseda místní organizace TOP 09 a radní města Libor Slezák.

Krok koaliční strany naznačuje, že výlet do JAR nebyl běžnou řádně schválenou a proplacenou pracovní cestou.

„Zastupitelka Lea Tomková nese zodpovědnost před voliči ANO. TOP 09 nechává na ANO, aby zvážilo další postup. ANO podá své návrhy a další informace na mimořádné radě příští pondělí,“ doplnil Libor Slezák, který zároveň připomněl, že jeho strana je proto, aby v dozorčích radách městských firem figurovali i zástupci opozičních stran, kteří by tak dění ve firmách mohli kontrolovat.

Takovou praxi však na začátku volebního období odmítl primátor Charvát a dlouho vyjednávané napravení situace se nedaří. „Bohužel na naši nabídku míst v dozorčích radách kývli jenom komunisté. Jednání s ostatními koaličními stranami bude ještě pokračovat. Věřím, že se dohodneme,“ dodal primátor.