Šéfka pardubických městských služeb vyrazila do JAR. Za veřejné peníze

Potřebná služební cesta nebo spíše exotický výlet na útraty města? Odpověď na tuto otázku bude muset brzy předložit šéfka firmy Služby města Pardubice Lea Tomková, která je zároveň zastupitelkou za hnutí ANO.

Politička společně se svým ekonomickým ředitelem a dalším podřízeným z dceřiné společnosti SMP odpady vyrazila na zhruba dva týdny do Jihoafrické republiky. Problém je v tom, že veškeré náklady výletníkům hradila společnost stoprocentně vlastněná městem.

„Ředitelka a její podřízení si udělali krásný výlet s poznávacím zájezdem,“ uvedl lídr Pardubáků František Brendl.

Cestu řádně schválilo představenstvo firmy. Šéf dozorčí rady Ladislav Koudelka zvolený za TOP 09 přiznává, že zájezd byl částečně za odměnu. „Nemyslím si, že ty sumy jsou tak veliké, že by něco takového nemohli podniknout, že by se něco takového nezasloužili,“ uvedl Koudelka pro TV Prima, která na cestu do Afriky upozornila.

Primátora zajímá schválení i vyúčtování cesty

Poněkud kostrbatě vypadá zdůvodnění cesty do JAR ze strany samotné Tomkové. „Byl to zájezd ekologicky zaměřený. Samozřejmě, že jsme se zajímali o to, jak se tam likvidují odpady, jak se tam udržují zahrady a parky, zajímali jsme se o to, jak se tam provádí úklid města,“ uvedla Tomková k výletu, který pardubické daňové poplatníky stál podle Primy zhruba 300 tisíc.

Výlety politiků z Pardubic FLORIDA Roman Šmidberský pozval na podzim roku 2008 všech 23 zastupitelů, kteří podpořili svým hlasem prodej hokejového klubu do jeho rukou, na zájezd na Floridu. Deset politiků nabídku vidět dva zápasy NHL využilo a na světě byl skandál. Politici nikdy nedokázali, že si akci platili ze svého. MADRID Na podzim 2009 zastupitelé Milan Tichý, Jaroslav a Libor Vlasák vycestovali soukromým letadlem na zápas fotbalové Ligy mistrů do Madridu. V tom by problém nebyl. Horší bylo, že na palubě speciálu byli i podnikatelé, kteří dostávají zakázky od města.

Když se MF DNES ptala na další podrobnosti k výletu, Tomková už příliš sdílná nebyla. „Taky mám nárok na to, abych měla svůj normální život. Zavolejte mi v pondělí, v neděli bych chtěla mít trochu klidu,“ řekla Tomková.

Odpovědím se ale nevyhne. Vysvětlení po ní bude chtít primátor a kolega z kandidátky hnutí ANO Martin Charvát.

„Za mě jednoznačně z pozice radního, který zastupuje valnou hromadu v této akciové společnosti se budu dotazovat managementu, jestli opravdu byla účelovost cesty potřebná. Chci vidět její vyúčtování, schválení,“ uvedl primátor Charvát.

Zástupci opozice v souvislosti s kauzou upozorňují na to, že je vládnoucí garnitura po volbách nepustila do dozorčích rad městských firem a oni tak nemohou kontrolovat jejich činnost. „Nyní se ukazuje, že to je třeba,“ uvedl Jiří Lejhanec zvolený za Patrioty.

Za zmínku stojí i to, že výlet se prozradil jen díky tomu, že jeho účastníci museli po příletu na vyšetření kvůli podezření na salmonelu.