Silničáři vyberou stavitele D35, ve hře je i řada zahraničních firem

Silničáři odtajní obsah obálek, v nichž zájemci v minulých měsících předkládali své nabídky na stavbu 27 kilometrů dálnice D35.

Výběrového řízení se mohly účastnit jen firmy, které prošly prvním kolem. To přitom Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo již na konci loňského listopadu. Tehdy splnilo kvalifikační požadavky čtrnáct uchazečů.

Figurovali mezi nimi velcí hráči v oboru dopravního stavitelství. Ti si s sebou ve většině případů vzali do sdružení zahraniční společnosti. I proto je možné, že se na stavbě D35 budou podílet například Italové, Španělé, Slováci či Němci. Uspět mohou ale také firmy z Bosny či Turecka (více najdete zde).

D35 zatím končí na opatovické křižovatce. Na ní je sice již téměř dva roky dokončené třetí patro, to ovšem řidiči využívat nemohou. Stavbu mostů měly na starost firmy Skanska a Metrostav. I ty jsou ve hře o miliardové zakázky na pokračování dálnice. Že by mohly uspět právě ony, naznačuje, že další velké české firmy už pracují na jiných dálničních stavbách. Určujícím kritériem pro výběr vítěze je vedle ceny i záruční doba.

Co se týče ceny stavby, silničáři očekávají nabídky ve výši zhruba 60 procent oproti původním odhadům, které v součtu obou úseků činily téměř 10 miliard bez DPH.

Podmínky pro účast v soutěži nebyly stanovené přísně

Podpis smlouvy mohou oddálit neúspěšní uchazeči případným odvoláním k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Napadnutí výsledků tendru může zahájení stavby pozdržet. ŘSD však zadalo podmínky poměrně volně, takže by žádný ze zájemců neměl mít výhrady vůči jejich striktnosti, která by je v soutěži omezovala.

O tom, že bylo výběrové řízení důkladné, svědčí i fakt, že lhůtu pro podání nabídek posunuli silničáři u obou úseků hned sedmnáctkrát. Tendr vypsaný na počátku června mělo ŘSD podle původního zadání ukončit do poloviny srpna. Nakonec je to o více než dva měsíce déle. Na druhou stranu s průtahy silničáři počítali a jejich přáním bylo uzavřít výběr zhotovitele do konce září. Ani to se nestalo.

„Museli jsme se vypořádat s každou, byť sebemenší připomínkou. Tu jsme pak adresovali všem uchazečům. Každý dotaz znamenal odložení o dva dny, ale páteční termín je definitivní,“ uvedl ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

V případě pokračování stavby hradecké dálnice D11 směrem k Jaroměři komise rozhodla na poprvé. Poté je dle Vebra reálné uzavřít smlouvu do konce tohoto roku. Na jaře toho příštího by se mohlo začít stavět.

Stavební stroje jsou sice na polích už od Velikonoc, ovšem zatím pracují na záchranném archeologickém výzkumu. V krajině stále žádné stavby nevznikají a v příštích týdnech se na tom nic nezmění.

„Vítěze nebudeme znát hned. Budeme vědět, kdo splnil podmínky. Následně zasedne komise jmenovaná vládou, aby určila nejvhodnější nabídku. Jsou tam časové lhůty, ale svoláme komisi na příští týden,“ uvedl Vebr.

Stavební povolení na mosty jsou již právoplatná

Pokud dojde k předání staveniště, pustí se technika přednostně do částí dálnice, které již mají platné stavební povolení. To se týká hlavně nejdelšího mostu na trase, který překlene řeku Labe a její záplavové území. Výstavba více než kilometr dlouhého přemostění má zelenou i díky tomu, že proti vydanému stavebnímu povolení nevznesly námitky či nepodaly rozklad žádné spolky či ekologičtí aktivisté.

Kromě povolení na estakádu přes Labe budou moci stavbaři pracovat i na navazující části k Újezdu u Sezemic. Je však jasné, že stěžejní pro ŘSD je stavba celého úseku minimálně až k Časům. V tomto případě brání vydání povolení poslední chybějící nevykoupené pozemky na katastru Rokytna.

„Vázlo tam jedno vyvlastnění, které je dokončeno. První stavbu tedy budeme mít i se stavebními povoleními vyčištěnou,“ dodal Vebr.