Policie zadržela celostátně hledaného muže, opilý usnul na hlavní trati

Spícího muže v úseku mezi Ústím a Dlouhou Třebovou zpozorovali pracovníci drah v úterý v podvečer. Jelikož se neměl k pohybu, museli jednat rychle. Frekvence vlaků je totiž v tomto místě koridoru vysoká.

„Po zjištění byl okamžitě provoz na jedné koleji zastaven a na té druhé projížděly vlaky sníženou rychlostí. Policisté z oddělení hlídkové služby Ústí nad Orlicí muže dostali mimo kolejiště a poté byl provoz na trati obnoven,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Muž pocházející z Králicka si přivodil drobná zranění, které mu ošetřili přivolaní záchranáři. Už na první pohled bylo jasné, proč ho zmohla únava právě na tomto nebezpečném místě.

„Dechová zkouška na alkohol u něho prokázala 3,60 promile alkoholu v dechu. Policisté v dostupných evidencích zjistili, že muž je v celostátním pátrání, proto putoval do policejní cely k provedení dalších služebních úkonů. O dalším postupu rozhodne v nejbližší době dozorující státní zástupkyně,“ dodala Vilímková.

Jak dlouho policie muže hledala, mluvčí nesdělila. Bylo to kvůli trestné činnosti. Na požadavek státní zástupkyně však policisté nemohli uvést, co přesně muž provedl.

Je to jen pár dní, co nákladní vlak přímo v Ústí srazil jiného muže, který střet nepřežil. Koncem září pak vyvázl s vážnými zraněními muž, který se ve stanici snažil naskočit do rozjíždějícího se vlaku (psali jsme o tom zde).