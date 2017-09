Pětaosmdesátiletému muži se nepodařilo naskočit do vlaku, přišel o nohu

Událost vyšetřují policisté z Ústí nad Orlicí.

„Muž se pohyboval v kolejišti hlavního vlakového nádraží v Ústí nad Orlicí v době, kdy odjížděl ze stanice vlak a ten ho těžce zranil. Přesný sled událostí budeme mít až po vyhodnocení kamerového záznamu,“ řekl mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.

Rychlík mířil z Prahy do Veselí nad Moravou a událost dočasně zastavila provoz na hlavní trati. „Omezení provozu trvalo do 20.55. Za tuto dobu bylo zpožděno celkem 24 vlaků. „První vlak měl zpoždění 101 minut, u dalších se jednalo o zpoždění v rozmezí od dvou do jedenácti minut,“ řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Konkrétnější popis události poskytla Drážní inspekce. „Muž se mezi první a druhou staniční kolejí pravděpodobně snažil naskočit do rozjíždějícího vlaku z kolejiště mezi nástupišti,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podotkl ale, že definitivní závěry bude možné udělat až po prostudování kamerových záznamů.

„Při úrazu došlo k amputaci dolní končetiny staršího muže, jeho druhá noha byla těžce poraněná. Zdravotníci zajistili u pacienta jeho životní funkce, musely mu podat velké množství infuzí a připojily ho na monitor. Poté byl transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové k dalšímu ošetření,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.