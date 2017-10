Jihozápadní obchvat Pardubic asi vznikne, stavba je ekonomicky výhodná

Bezmála osmikilometrový obchvat by začínal na mimoúrovňové křižovatce v Dražkovicích, obešel by pardubické letiště a až za Starými Čívicemi by se napojil na silnici vedoucí na Valy a Přelouč. Řidiči jedoucí od Přelouče by v Dražkovicích teoreticky mohli najet na plánovaný jihovýchodní obchvat, který by měl už stát. Tím by se odklonila z centra Pardubic doprava v ose západ - východ.

Před šesti lety projekt dokonce prošel úspěšně posouzením vlivu stavby na životní prostředí EIA. Pak však Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zjistilo, že by se obchvat nevyplatil.

„Tento obchvat byl v minulosti zpochybňován s tím, že nemůže být nikdy ekonomická návratnost této stavby. Na základě požadavků ministerstva dopravy jsme nechali zpracovat ekonomické posouzení této stavby a před čtrnácti dny k překvapení náš všech vyšlo, že tato stavba je návratná a splňuje ekonomické parametry. Můžeme pokračovat v přípravě,“ uvedl ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Silničáři ještě musejí vyřešit problém s vybranou trasou. Ta by totiž odřízla letiště od betonových úlů u silnice vedoucí z Heřmanova Městce do Pardubic a s tím letiště nesouhlasí.

„Bude to věc jednání města a naše, aby nám letiště tuto variantu nezabilo, ale aby nám stanovilo přesné podmínky, třeba mimoúrovňové křížení naší komunikace,“ uvedl Vebr.

Pro Pardubice, které jako jedno z mála krajských měst nemäjí žádný obchvat, je klíčová jiná stavba - severovýchodní obchvat, na jehož trase letos začaly výkupy pozemků (psali jsme o tom zde). O trochu zpátky v přípravě je jihovýchodní obchvat a ten jihozápadní, který by uzavřel dopravní skládačku, je v pomyslném žebříčku poslední.