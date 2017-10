Primátor označuje vlastníky půdy blokující obchvat Pardubic za spekulanty

Jako by nestačilo, že příprava stavby severovýchodního obchvatu Pardubic se už roky protahuje a slibované termíny zahájení jsou jak z gumy. Když už Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos v létě konečně spustilo výkupy pozemků na trase čtyřkilometrové propojky z Trnové na Dubinu, rychle zjistilo, že má problém. Několik vlastníků totiž vyžaduje podstatně vyšší cenu, než kterou jim stát nabídl.

Mapka trasy severovýchodního obchvatu Pardubic.

„Nabízíme vlastníkům zemědělských pozemků osminásobek odhadní ceny mezi 500 a 600 korunami za metr čtvereční orné půdy. Je to nejvyšší cena, kterou jsme kdy nabídli po schválení zákona 416. Přesto vlastnící mají požadavky vyšší,“ uvedl ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Zatím nabídku na odkup pozemků dostalo zhruba 60 procent vlastníků. Několik z nich už ŘSD oznámilo, že chce více peněz.

Před dvěma roky novelizovaný zákon je k vlastníkům pozemků přitom relativně štědrý. Znalec určí v místě obvyklou cenu pozemku a stát vyplatí osminásobek. Pokud nedojde k dohodě, přijde na řadu vyvlastnění za nižší cenu.

Víc peněz chce i majitel načerno postavené vily Miloš Holeček

V Pardubicích se nyní vede spor o to, zda znalec vyčíslil obvyklou cenu ve výši přibližně 70 korun za metr čtvereční zemědělské půdy správně. Primátor Pardubic Martin Charvát (ANO) o tom nepochybuje. „Jestliže se dnes cena za zemědělskou půdu pohybuje od deseti, dvaceti do možná padesáti korun a někomu se zdá nerozumné šest set korun, tak je to u mne prachsprostý spekulant,“ uvedl.

Poslanec a pardubický zastupitel Jiří Skalický varuje před ostrými výroky. „Je to jeho názor, já si myslím, že je to trochu nešťastné vyjádření. Ti lidé pak budou těžko ochotni normálně jednat,“ uvedl Skalický, na něhož se někteří nespokojení vlastníci pozemků již před několika měsíci obrátili.

„Oni vidí, že ceny okolních pozemků byly vysoké, vykupovaly se i za tisícikoruny, a tak se ptají, proč by neměli dostat podobné peníze. Myslím, že ceny by měly být na jedné straně slušné a přiměřené, lidé na oplátku by pak neměli klást zbytečně přemrštěné nároky,“ uvedl.

MF DNES nabídla prostor k vyjádření spolumajitelům pozemků na trase obchvatu Janu a Karlu Kovářovým, kteří si na postup ŘSD stěžují. Ti ale odmítli. Podle informací MF DNES s nabízenými podmínkami nesouhlasí ani pardubický podnikatel a spolumajitel několika pozemků na trase Miloš Holeček, kterému před časem magistrát legalizoval černou stavbu u parku Na Špici.

Vebr dal na pondělní tiskové konferenci najevo, že spor dospěl do slepé uličky. Vlastníci přinášejí vlastní znalecké posudky, kterými dokazují, že výpočty znalců ŘSD jsou nesprávné. ŘSD zase odmítá ustoupit. „Odpovídáme jim: Dobře, dejte nás k soudu. Už nevím, jak na to reagovat, jednáme s pár vlastníky, s jejich právním zástupcem, stále do kolečka o stejném,“ uvedl. Podle něj se stát snaží nabídnout co nejvíce peněz. „Ale ta cena musí být v souladu se zákonem,“ uvedl Vebr.

„Pokud má ŘSD zpracované posudky, má na ně oponenturu, není o čem diskutovat,“ uvedl poslanec ANO Martin Kolovratník.

Teoreticky stát může sporné pozemky do tří měsíců vyvlastnit. Jejich majitelé se ale mohou prostřednictvím soudů bránit, a tím i oddalovat zahájení stavby. I v případě, že by přípravu obchvatu nic nebrzdilo, výkupy dopadly dobře, ekologové neprotestovali, archeologové nic nenašli, firmy se neodvolávaly a našly se i peníze na stavbu, tak se nová silnice nestihne dokončit dříve než v roce 2021. Realita bude drsnější.