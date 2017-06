Semafory před opraveným nádražím v Pardubicích by měly navazovat lépe

„Dle nám dostupných informací je v současné době na křižovatce ulic Palackého třída a ulice Hlaváčova softwarová chyba, která má být odstraněna nejpozději do 9. června,“ uvedl Tomáš Krpata, vrchní komisař Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Sami zpracovatelé přestavby přednádraží říkají, že současná hustota dopravy v celém úseku před nádražím opadne až po stavbě plánovaných obchvatů. Nyní místem projede denně v průměru přes 20 tisíc vozidel.

Jindřich Kmoníček, vedoucí zpracovatelského týmu pro návrh stavby přednádraží, je přesvědčen, že v hustě zastavěném území města nelze donekonečna posilovat dopravní trasy vedoucí přes centrum.

„Řešením je vybudování tangenciálních tras po obvodě města,“ uvedl muž, který je zodpovědný za návrh dopravního řešení pro nový územní plán města Pardubic.

Policie ještě před zahájením rekonstrukce přednádraží a stavby nového terminálu vznesla vůči projektantům požadavek na bezproblémovou průjezdnost křižovatek.

„Z předložených dokumentů vyplývalo, že křižovatky budou kapacitně vyhovovat. Bylo navrženo technologicky vyspělejší řízení křižovatek, které má zajišťovat vyhovující propustnost daného úseku,“ zmínil Krpata.

Před nádražím došlo k úpravě směru jízdních pruhů. Zásah přitom svedl proud aut mířících od Parama i Polabin na rychlodráhu do jednoho pruhu (o způsobených potížích jsme psali zde). To se v současnosti již změnit nedá. Řešením situace je tak výhradně sladění semaforů. To ostatně připouští i policie.

„Při každém spuštění nové světelně řízené křižovatky je nutné v reálném prostředí ověřit funkčnost naprogramovaného signálního plánu a případně provést korekce,“ dodal komisař Krpata.