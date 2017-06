Řidičům před opraveným nádražím ubyl pruh, tvoří se tak větší zácpy

Jestliže první možnost se dá zařídit v krátké době, na obchvaty si řidiči v Pardubicích ještě pár let počkají. Obě varianty nicméně přinesou na frekventovaný úsek Palackého ulice úlevu. Podle čerstvých výsledků měření totiž po silnici I/36 kolem nádraží projíždí denně v průměru přes 20 tisíc aut, zatímco v roce 2010 to bylo o šest tisíc méně.

Ve směru od Parama, tedy na příjezdu od Hradce Králové, i od Polabin, přitom motoristé mohou pokračovat na rychlodráhu jen jedním pruhem. Nová podoba vedení provozu pak způsobuje několik rizikových situací. Ne vždy je však na vině značení. Do nepříjemností se řidiči dostávají i vlastní nepozorností. Jízda kolem nádraží vzbuzuje mezi řidiči rozpaky.

„Jak jsem se těšil, tak jsem zklamaný, respektive vyděšený z toho, co to udělá s dopravou,“ uvedl v diskusi na iDNES.cz František Kabrhel. „Sice hezké pro oko, ale dopravně horší,“ dodal za rozborem stavu nespokojený muž. A s kritickým hodnocením nezůstává osamocen.

Zde je tedy výčet problémů, které mohou motoristy u nádraží potkat.

1. Přejíždění pruhů

Pokud se na světelné křižovatce u autobusového nádraží (U Marka) při odbočení na rychlodráhu začnou hromadit auta, jejich fronta často rychle zaplní odbočovací pruh. Auta na příjezdu do kolony pak zablokují i samostatný pruh určený vozům MHD, které pokračují na křižovatce rovně do centra.

Řidiči totiž musí při cestě na rychlodráhu (na ulici Hlaváčova) tento vyčleněný pruh překřížit. Zachycená situace na snímku se dá v místě očekávat i nadále.

2. Zablokování trolejbusu

Foto zobrazuje trolejbus MHD, který se snaží odbočit vlevo k novému terminálu. Jenže kolona čekajících aut mu odbočení znemožňuje. Řidič tak stojí v křižovatce už v době, kdy mu dávno svítí červená. Odbočuje přitom z místa, kde byl před rekonstrukcí vyznačený pruh v opačném směru.

Režim dvou pruhů v každém směru se nyní změnil na 3+1, jelikož na nové křižovatce vznikl právě nový odbočovací pruh pro vozy MHD.

3. Návrat na požádání

Výše zmíněná změna v uspořádání pruhů může zaskočit ty, kteří by chtěli místem projet „postaru“. Bílé auto na snímku se dostalo do situace, kdy chtělo evidentně pokračovat rovně, byť mohlo dle nalajnovaného značení jet jen vlevo. Dříve mu přímý směr nakreslené vodorovné šipky umožnily, jelikož za křižovatkou byly dva pruhy.

Pokud by v současnosti řidička jela podle předchozího návyku, vjela by do protisměru. Nezbývalo jí tak nic jiného, než doufat, že ji před sebe pustí vpravo čekající vůz v koloně. Už se také stalo, že zmatený řidič na puštění nespoléhal, rychle sešlápl plyn a přímo v křižovatce se manévrem dostal před pomaleji se rozjíždějící vůz po pravé ruce.

4. Znemožněný průjezd

Tato situace nastává na křižovatce u obchodního domu Albert v době, kdy mají zelenou řidiči přijíždějící před nádraží od Polabin. Pokud pruh, kam potřebují řidiči odbočit, stojí, zastaví se zástup vozidel mnohdy až v křižovatce. Do doby, než se prostor uvolní, pak blokují průjezd těm motoristům, kteří již mají na křižovatce zelenou a chtějí jet směrem ke kruhovému objezdu u Lidlu.

V tomto případě však mohou řidiči nebezpečné situaci předejít tak, že zkrátka počkají na uvolnění pruhu i v době, kdy jim světelná signalizace na semaforu umožňuje vjetí do křižovatky.

5. Čekání trolejbusu

Na předchozí situaci se váže i poslední záběr. Auta sice stihla od Polabin odbočit k nádraží na zelenou, ovšem jediný pruh byl plný, takže vozidla částečně zasahovala do křižovatky. Trolejbus vyjíždějící od terminálu měl již zelenou, ovšem nemohl kvůli překážejícím autům pokračovat dále. Poté, co se kolona rozjela a cesta se uvolnila, ovšem měli již zelenou řidiči jedoucí od centra k Polabinám či Paramu, kterým tak trolejbus zkřížil cestu.

Podle šéfa pardubického dopravního podniku Tomáše Pelikána se stav zlepší. Na křižovatce U Marka totiž chyběly takzvané dynamické smyčky, a tak semafory nepouštěly na Hlaváčovu ulici tolik aut, kolik by bylo potřeba.

„Je nutné vycházet z reality a nikoliv z matematických modelů. Nicméně křižovatky mají řadiče, které jsou spolu propojené. Nemělo by se stávat, že křižovatka na kapitána Bartoše (od Polabin) pustí zelenou, nová prostřední u terminálu bude stát, a za ní U Marka bude opět zelená,“ uvedl Pelikán.

Zajímavostí je, že od počátku přestavby si cestující mohou v nádražní budově i na internetu prohlédnout vizualizaci budoucí podoby celého prostoru.

Na silnici I/36 je přitom znázorněno jen pět osobních aut a jeden trolejbus. Kamiony a další stovky vozů projíždějící ve skutečnosti podél nádraží grafici v návrhu viditelně opomněli.