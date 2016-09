Silničáři opět posunuli lhůtu pro podání nabídek na vykopávky pod D35

Archeologické práce na prvních dvou úsecích D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova mají podle zadání ŘSD vyjít na více než půl miliardy (psali jsem o tom zde). Možnost podání nabídek byla původně do 5. září, ale poté dostali kandidáti čas do úterý 13. září. Ovšem už ani toto datum neplatí a nově se mohou zájemci hlásit do 20. září.

ŘSD prodloužení termínu vysvětluje tím, že uchazeči kladou doplňující otázky, na které jim musí silničáři odpovědět.

„Musíme postupovat podle zákona. Pokud jsou dotazy, musíme přiměřeně protáhnout lhůtu pro podání nabídek. Po dobu doplnění, která mění zadávací podmínky, musíme posunout otevírání obálek,“ uvedl ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Zdržení se však dala očekávat. Pro silničáře v Pardubickém kraji je totiž vypsání veřejné zakázky v takovém rozsahu jedinečné. Kromě pár kilometrů „hradecké“ D11 a krátkého úseku D35 ze Sedlic do Opatovic zatím krajem žádná dálnice nevede.

„Doteď jsme archeologický výzkum netendrovali, ale zadávali je přímo muzeím. Nejasnosti tam jsou, protože s tím nemáme zkušenosti,“ přiznává šéf Vebr.

Velké mosty chtějí silničáři stavět dříve

I s přestávkami mají práce trvat déle než rok. Silničáři by rádi s vítězným kandidátem ujednali, aby mohli začít stavět v předstihu větší mostní objekty.

„Pokud nás ale archeologové nepustí na staveniště, nemůžeme stavbu zahájit. Rozsah prací je hrozně veliký,“ řekl Vebr.

Na trase vyrostou tři velké mosty, jejichž stavba zabere více času, než zbytek dálnice. Silničáři proto doufají, že by pozemky poblíž Labe, Loučné a železničního koridoru mohli svými stroji obsadit dříve (více čtěte zde). Je však zřejmé, že požadavek na přednostní stavbu mostů by museli silničáři zanést i do podmínek výběrového řízení na samotnou stavbu.

„Pokud se s archeology dohodneme, že nám uvolní staveniště v místě budoucích velkých objektů, tak to musíme dát i do tendru. V opačném případě by hrozilo, že by po nás chtěl zhotovitel náhradu za to, že jsme mu nepředali staveniště jako celek,“ vysvětlil Vebr.

Hodnotící komisi pro posouzení nabídek už vláda schválila. Zatím nadále běží i výkupy pozemků. Silničářům chybí poslední jednotky. Tento týden se v katastru nemovitostí objevila informace, že na katastru obce Ostrov běží převod podílů na třech pozemcích, které silničáři delší dobu vyvlastňují.