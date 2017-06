Část D35 se přiblížila stavebnímu povolení, na jednání nikdo nepřišel

Desítky připravených židlí pro další účastníky stavebního řízení zůstaly prázdné. Byla to přitom poslední šance, jak vznést námitky a připomínky ke klíčovému dokumentu, po jehož vydání nebude silničářům téměř nic bránit v zahájení stavby.

V této první části pod budoucí dálnicí D35 mezi Opatovicemi a Rokytnem momentálně probíhá záchranný archeologický výzkum.

Jeden z pouhých dvou požadavků zazněl od starosty Pavla Kohouta, který chtěl, aby stavební technika využívala při stavbě již hotovou estakádu či přilehlou polní cestu a po místních komunikacích se pohybovala jen výjimečně.

Druhý požadavek se týkal obnovení zákazu odbočení vlevo do obce pro auta přijíždějící od Vysoké nad Labem. Tisíce motoristů mířících z části Hradce Králové si totiž přes Opatovice zkracují cestu na dálnici D11.

Ani jeden z požadavků ovšem nepředstavuje výraznou překážku v přípravě stavby.

Úsek by se mohl stavět po etapách

O stavební povolení usilují silničáři na úseku dlouhém zhruba 6,6 kilometrů z Opatovic do Újezda u Sezemic. Jde přitom o kratší část, než kterou plánují od podzimu stavět. Rádi by totiž zahájili stavbu bezmála 13 kilometrů z Opatovic do Časů.

„Stavební řízení se rozdělilo na tři části. Naší snahou bude předat zhotoviteli co nejdříve staveniště v co největším rozsahu. Je ale možné, že stejně nakonec předáme všechny části najednou,“ uvedla vedoucí úseku výstavby pardubické pobočky ŘSD Hana Jarolímová.

Jedna z žádostí se týkala kilometr dlouhé estakády přes Labe a jeho záplavové území, jejíž stavba bude nejsložitější a zabere nejvíce času. Právě pod tímto budoucím přemostěním se již několik týdnů pohybují archeologové, které lze spatřit v plánované trase až po Rokytno.

U této obce ale ŘSD vyvlastňuje poslední tří majitele, od nichž ještě potřebuje získat pozemky. Bez nich nemůže o stavební povolení žádat, a proto úsek do Časů rozdělilo.

Vydané stavební povolení na mostní estakádu chce ŘSD mít ještě předtím, než bude znát vítěze na zhotovitele stavby (o uchazečích jsme psali zde). Toho silničáři začali vybírat minulý týden. Smlouvu s vítězem tendru by rádi uzavřeli do konce září (více najdete zde).

Pokud se proti výsledku nikdo neodvolá a povolení bude mít razítko, stavba dlouho očekávané dálnice by mohla na podzim začít.

Ačkoliv je reálné, že by stavbaři mohli „pětatřicítku“ stavět po zmíněných etapách, úsek do Časů stejně musí zprovoznit celý najednou. V úvahu by sice připadalo otevření jen po Rokytno, kde bude stát mimoúrovňová křižovatka a tedy i sjezd a nájezd na dálnici, tuto variantu ovšem silničáři neplánují.

Zhruba před měsícem silničáři zažádali o vydání stavebního povolení i na druhý úsek z Časů do Ostrova. S námitkami se hodlají vypořádat během prázdnin.