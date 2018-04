Filmaře jsem musel vyhodit jen jednou. Když jsem prohrál, říká Váňa

Josef Váňa se sice narodil ve Slopném na Moravě nedaleko česko-slovenské hranice a podstatnou část života strávil pod Pradědem v Jeseníkách. Je pravda, že nyní žije, trénuje a stará se o koně v Bohuslavi u Karlových Varů. Ale jeho jméno se pojí hlavně s Pardubicemi.

Právě v tomto městě mu stojí socha v životní velikosti. Tam hrálo divadlo hru Utíkej, Váňo, utíkej! a hlavně právě v Pardubicích slavný žokej vyhrál osmkrát ceněnou Velkou pardubickou.

Je tedy logické, že nedaleko soutoku Labe a Chrudimky se ve čtvrtek konala mimopražská premiéra filmu Váňa. Snímek popisuje osudy muže, který na začátku října nejspíše bude v téměř 60 letech bojovat v sedle Tiumena o další triumf. "Jasné je, že premiéra filmu v Pardubicích je pro mě speciální. Vždyť právě tam sbírám svá nejslavnější vítězství," uvedl Josef Váňa.

Skromný muž se však rozhodně nechce nechat pasovat do role nějaké filmové celebrity. Podle něj je v médiích už nyní dost "převáňováno". Přesto na premiéru dorazil a ještě před ní v pardubickém Grandu rozdával autogramy. "Beru to jako odplatu lidem, kteří do filmu o mně dali peníze a pracovali na něm. Chci jim nějak pomoci, aby se jim jejich práce i prostředky vrátily, a tohle je jedna z možností," uvedl Josef Váňa.

Štáb byl se žokejem rok a půl a natočil 52 hodin materiálu

Filmaři stopovali kroky žokeje rok a půl. A byli doopravdy důslední. Natočili dlouhých 52 hodin, které museli stlačit do 80 minut. Právě tak dlouhý totiž film Váňa je. "Byli se mnou skutečně všude. Neměl jsem s tím žádný velký problém. Docela brzy jsem si zvykl. Horší už to měli kolegové žokejové, když mě třeba natáčeli ve vážnici těsně před dostihem. To je mohlo rušit v koncentraci," řekl Váňa.

Ovšem i on musel jednou filmaře poprosit, aby vypnuli kamery. Bylo to na dostizích v německém Baden Badenu, kam Váňa dorazil s hnědákem Rochessem Crossem. Ten byl po úspěchu v Českém derby pasován na jednoho z favoritů, ovšem nakonec totálně vyhořel.

"Byl jsem strašně zklamaný. V tu chvíli jsem řekl, ať to vypnou. Těžko jsem se ovládal. To do filmu jít nemohlo," říká Váňa a zároveň omlouvá svou jadrnější řeč ve snímku. "Největší sprosťárny ale naštěstí vystřihli," doplňuje se smíchem.

Váňa, který ještě před pár lety nepatřil právě mezi mediální hvězdy, se nesnaží nějak lákat diváky do kin. Prý žádný skvostný herecký výkon stejně neuvidí, říká v nadsázce. Jde mu spíše o to, aby dokument pomohl zpopularizovat dostihy. "Mým přáním je, aby snímek o mně přilákal k našemu sportu více diváků, jezdců, trenérů, sponzorů, ale i lidí, kteří jsou si ochotni koně koupit. Myslím, že náš sport si to zaslouží," uvedl Josef Váňa.

Ten se v poslední době stal poměrně hlasitým kritikem poměrů v českém dostihovém sportu, i přímo pořadatelů pardubických dostihů. Kritizoval hospodaření dostihového spolku a také to, jak se pořadatelé starají o pardubické závodiště. Vadí mu však i další věci.

"Škoda, že Velkou ovládají politici. Vytratila se z ní radost."

Nelíbí se mu například atmosféra na nejslavnějším dostihu sezony - Velké pardubické. "Dříve to bylo daleko více uvolněné. Nyní se jakoby ta radost z hezkého sportovního zážitku vytratila. Všude jen defilují politici, je to takové sešněrované. Dříve to bývalo při Velké prostě lepší," říká Josef Váňa, který se stále dostává z vážného zranění nohy. Ovšem ani nedávná zlomenina stehenní kosti Váňovi nejspíše nezabrání, aby se druhou říjnovou neděli postavil se šesti křížky na zádech na start další Velké.

"Snažím se trénovat. Jezdím denně dvakrát do práce na kole, což je skoro 15 kilometrů. Používám ale i in-line brusle nebo plavu. Prostě já už jsem starší pán a bez toho, aniž bych byl fyzicky připraven, nemůžu těm mladejm stačit. Až to tak bude, tak tam prostě nepolezu," uvedl s tím, že není zatím úplně jisté, jestli Velkou pojede. Ovšem ten, kdo ho zná, ví, že "dědek", jak ho fanoušci často nazývají, bude na slavný dostih dobře připraven a třeba ho opět vyhraje.