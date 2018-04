Nemocnice v kraji omezí péči. Nechceme další škrty, naříkají v Chrudimi

Krajští radní oznámili, že pět krajských nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli díky chystaným smlouvám s pojišťovnami přežije i leden 2013. Jedním dechem však dodali, že to bude za cenu škrtů. Nejen proto, aby nemocnice vyhověly pojišťovnám, které šetří, ale také aby nevytvářely velké ztráty.

Krajský radní pro zdravotnictví Martin Netolický z ČSSD tvrdí, že bude nutné slučovat některá oddělení i omezovat lůžka. Nemocnice budou navíc mnohem více než dosud řízeny z centra. To je podle něj jediná cesta, jak nemocnice pod kontrolou samosprávy udržet.

Nemocnice každoročně vytvářejí ztrátu přes sto milionů korun, úsporami lze ušetřit maximálně pár desítek milionů. Nejztrátovější jsou nemocnice v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. "Každá nemocnice bude muset ustoupit ze svých pozic," řekl Netolický, jenž je favoritem ČSSD pro krajské volby.

"Je to restrukturalizace po socialisticku"

Okleštění se už v některých nemocnicích odehrálo. "Například v Litomyšlské nemocnici zanikla akutní lůžka na kožním oddělení a pro tyto účely je využívána kapacita interního oddělení," uvedl Netolický. To je podle něj krok správným směrem. Podle opozice to ovšem byla chyba.

"Kožní lůžkové oddělení zbylo ve východních Čechách už jen ve Fakultní nemocnici. Toto je restrukturalizace po socialisticku - brát lidem péči," zlobí se krajský zastupitel ODS Josef Janeček.

Chrudimská nemocnice přišla v posledních letech o urologii, ukončila ortopedické operace velkých kloubů, skončilo plicní oddělení. To vše pomohlo sousední pardubické nemocnici. Pokračovat v salámové metodě v Chrudimi už nechtějí.

"V minulosti jsme už hodně ustupovali a omezovali lůžka. Restrukturalizace lůžek proběhla," říká ředitel Chrudimské nemocnice Tomáš Vondráček.

Optikou ředitele jedné z pěti nemocnic to určitě platí. Ovšem vedení kraje se na to chce dívat z pohledu centra. Samostatné fungování pěti nemocnic byla podle Netolického chyba. "Ukázalo se, že největší problémy ve zdravotnictví mají dva kraje - Pardubický a Zlínský, kde fungují nemocnice samostatně," uvedl Netolický.

Nemocnice nemají na přístroje

Ovšem Janeček vidí problém úplně jinde. ČSSD podle něj ustupovala nárokům lékařů na zvýšení platů, třebaže na to nemocnice neměly peníze. "Chovat se populisticky, proplácet lidem regulační poplatky, zvyšovat mzdy a pak zjistit, že to neutáhnou a vezmou lidem péči, která je už teď štíhlá - to se mi nelíbí. Proč na to mají doplatit pacienti?" řekl.

Netolický tvrdí, že na zajištění chodu nemocnic se musejí více než dosud podílet města. Nemocnice totiž podle něj nemají peníze na přístrojové vybavení.

Například Orlickoústecká nemocnice měla letos na obnovu přístrojů správně dát 38 milionů, ale kvůli nedostatku peněz zaplatí jen 7,5 milionu korun. Bez pomoci měst se podle Netolického neobejdou.

"Jinak si nedovedu představit, že ze současného nastavení financování krajů a především veřejného zdravotního pojištění bychom byli schopni to zajistit," uvedl Netolický.

Takový plán ale odmítá například starosta České Třebové Jaroslav Zedník. "Pomoc od měst a od firem by měla být jakási třešnička na dortu," řekl Zedník.