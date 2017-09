VIDEO: Kamery zachytily muže při krádeži tlakoměrů v lékárně

„Muž ve věku okolo 50 let vešel s nákupním vozíkem do prostoru lékárny, přistoupil k pravé stěně a ujistil se, zda ho nikdo nesleduje. Ve chvíli, kdy se lékárníci věnovali jiným zákazníkům, z regálu vytáhl zboží, které vložil do nákupního vozíku k ostatnímu nákupu a bez povšimnutí odjel,“ popsala dění v lékárně mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Z kamer je patrné, že v lékárně zůstala žena s dítětem, která podezřelého nejspíš zná. Policie tak usuzuje podle toho, že se muž po pár okamžicích vrátil, ale tentokrát bez vozíku, který nechal stát před pojízdnými skleněnými dveřmi.

V okamžiku, kdy žena zaplatila drobný nákup, vzal další tonometr a odcházel pryč v těsném závěsu za neznámou paní, která přistupuje k jeho nákupnímu vozíku společně s dítětem.

Malý chlapec nejspíš neměl tušení o tom, co se kolem něj děje. Zboží vzal z prodejního regálu muž, ale se ženou se pravděpodobně znají, protože odcházejí zároveň a žena odváží jeho nákupní vozík.

„Pokud kohokoli z dvojice poznáte, kontaktujte polabinské policisty na čísle 974 566 701. Ač žena zboží bez zaplacení neodnášela, mohla by nám sdělit jméno muže, který jí určitě není neznámý. Za informace vedoucí ke ztotožnění podezřelého včetně jeho ,partnerky´ předem děkujeme,“ dodala mluvčí.