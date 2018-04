Zloděj proboural díru ve zdi, aby se dostal do chalupy. Nic neodnesl

12:08 , aktualizováno 12:08

Nelehký způsob vloupání do opuštěné chalupy zvolil zloděj v jedné z obcí na Heřmanoměstecku. Do chalupy se proboural přímo skrz cihlovou zeď. Pronikl dírou ve zdi, která ústila na záchod, pak se dostal i do ostatních místností.