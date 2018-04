U Zlaté přilby ve Svítkově radnice nabízí k odkupu stovku parcel

Šestý pardubický obvod v posledních letech značně bobtná. Stovky domů se postavilo ve Starých Čívicích, Popkovicích a hlavně ve Svítkově. Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Rodiče malých dětí řeší problémy s jejich umístěním do školek, svítkovská základka už dlouho náporu nestačí.

„Zájem o přijetí do prvních tříd není škola už několik let schopna uspokojit, v jiných částech Pardubic místa nescházejí. Musíme si uvědomit, že se v lokalitě v poslední době hodně stavělo a že tamní populace hodně omládla,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký, odpovědný za školství, s tím, že město připravuje rozšíření školy.

Třípatrová přístavba by měla přinést 90 nových míst ve třech třídách pro první stupeň, obsahovat bude také čtyři třídy pro školní družinu. Vzniknou i odborné učebny a kabinety a rozšíří se dosavadní jídelna. Náklady se zatím odhadují na 80 milionů korun. Objekt by měl být k dispozici pro školní rok 2019/2020.

„Je to jediná škola, která skutečně potřebuje přístavbu, přestože v současnosti nejsilnější populační ročníky opouštějí mateřské školy a nejslabší ročníky odcházejí z devátých tříd,“ dodal k přístavbě Rychtecký s tím, že se bude v obvodě přistavovat i školka.

A nutno dodat, že i nově zvětšené školní budovy budou praskat ve švech. Samotná radnice totiž připravuje velký rozvojový projekt v lokalitě Svítkov - západ. Nadační fond pro rozvoj Pardubic už scelil rozsáhlé pozemky na polích kousek od stadionu Zlaté přilby.

Nyní na nich chce vybudovat inženýrské sítě a přístupové komunikace. Poté bude následovat prodej zájemcům o výstavbu rodinných domů. Celkem bude k mání 101 parcel o velikosti zhruba 700 až 800 metrů čtverečných.

Metr čtverečný je za 2 100 korun

„Vlastní prodej se předpokládá ve druhém pololetí 2019. Podrobné informace - podmínky prodeje a způsob registrace najdou zájemci na internetové stránce rezervacenrmp.mmp.cz,“ uvedla mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Nadace pozemky za plochodrážním areálem postupně vykoupila od jednotlivých vlastníků. „Uprostřed měla kus nějaká holandská společnost, která to původně chtěla dělat sama, ale pak od toho odešla a my od ní rozhodující zbytek vykoupili. Pak jsme to začali zpracovávat sami,“ řekl agentuře ČTK správce nadace Jiří Čáň, který v minulosti pracoval jako šéf investičního odboru na radnici.

Prodejní cena za metr čtverečný je stanovena na 2 100 korun a podle Čáně je to méně než u komerčních projektů. Možná proto se už prý začali hlásit první zájemci.

„Od rána mne kontaktovalo už asi 30 lidí. Předpokládám, že do doby, než nabude právní moci stavební povolení na sítě, jich bude 50 až 60,“ uvedl.

Podle starosty šesté městské části Petra Králíčka si nová výstavba zřejmě vyžádá menší úpravy na silnicích. „Stavět se bude v okrajové části Svítkova, která je napojená na spojku ze Srnojed ke Zlaté přilbě. Problém zřejmě může být na křižovatce, kde se spojka napojuje na silnici I/2 Pardubice - Přelouč. Tam to bude chtít semafory, nebo kruhový objezd,“ uvedl Králíček.

Nadace pro rozvoj města Pardubic vznikla na základě usnesení zastupitelstva v roce 1992. Jejími příjmy jsou dary zvláště od magistrátu a výnosy z prodeje nemovitostí. Cílem činnosti je podpora hospodářského, sociálního, kulturního a sportovního rozvoje města a ochrana a tvorba životního prostředí v něm.

Angažovala se například ve výkupech strategických pozemků pro průmyslovou zónu ve Starých Čívicích, při vydláždění prostoru před Zelenou bránou nebo při výstavbě nafukovací sportovní haly a pořízení zázemí pro sportovce v areálu bývalé Rudé hvězdy. Poskytuje rovněž granty v oblasti kultury, sportu či sociálních věcí.