O vyhrané peníze hned přišel, zlodějka je na toaletě schovala do prádla

Šťastný výherce si peníze nechal vyplatit od obsluhy baru. Než s nimi stačil cokoliv provést, přistoupila k němu šestadvacetiletá dívka a hotovost mu bez váhání vytrhla z ruky. Její kroky vzápětí směřovaly rovnou na dámské záchody, kde si peníze ukryla do spodního prádla.

"Kalhotkovou skrýš" považovala zlodějka za ideální místo, kde by ukradenou částku nikdo nehledal. Domněnka to byla správná, ale scéna tím neskončila. Připojil se do ní totiž partner troufalé dívky.

"Výherce ji ve snaze získat výhru zpět následoval až na toalety, ale tam dívce prohledával pouze kapsy. Právě toho dívka využila a po návratu z toalet svému příteli tvrdila, že jí výherce osahával," uvedla policejní mluvčí Anna Štegnerová.

S dívčiným zážitkem se její přítel nechtěl jen tak smířit, a tak následně došlo na šarvátku s okradeným mužem. Potyčku nakonec ukončila obsluha baru. Pár pak z místa odešel.

"Díky kamerovým záznamům nebyl pro zkušené kriminalisty s dobrou místní znalostí až tak velký problém podezřelou dvojici vypátrat. Údajně svého jednání litují a peníze, které z části už utratili, by rádi výherci vrátili zpět," dodala Štegnerová.

I přes tuto vstřícnost zůstávají oba obvinění z krádeže spáchané ve spolupachatelství. Pokud by lup v dohledné době nevrátili, hrozilo by jim až dvouleté vězení. V opačném případě bude soud na vrácení peněz zřejmě přihlížet jako na polehčující okolnost.

V regionu se přitom nejedná letos o první takový případ. Koncem července měla žena v krabičce od cigaret schováno přes sto tisíc. A rovněž využila jako úkryt spodní prádlo (blíže o celém případu zde).