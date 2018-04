Váš sňatek byl ryze účelový, řekly cizince české úřady

Úřady loni odmítly vydat ukrajinské třiatřicetileté vysokoškolačce povolení k přechodnému pobytu, protože jsou přesvědčeny, že její manželství ze srpna 2016 bylo uzavřeno účelově.

Ona chce prostřednictvím soudů dokázat, že to není pravda. Její manžel soudní jednání ignoruje. O případu bude nyní rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Čtyři měsíce po svatbě čekal novomanžele nepříjemný test. České úřady se jich ptaly na podrobnosti o jejich vztahu a osobním životě.

Za jakých okolností se potkali, kolik bylo hostů na svatbě, zajímalo je i to, kdo koupil svatební kytici. Žena tvrdila, že kytici koupil manžel. Ten zase řekl, že ji pořídila jeho nastávající a neví ani kde.

Ztroskotali i na snubních prstenech. Manželka prohlásila, že jsou stříbrné a platil je její muž, on vypověděl, že jsou z nerezové oceli a platili je napůl.

„V případě podezření na účelově uzavřené manželství je situaci vždy nutné prověřit, což se děje především výpověďmi obou manželů. Dále existuje možnost prověřit soužití manželů v domácnosti Policií ČR, přesněji její návštěvou v místě bydliště manželského páru,“ uvedla Hana Malá z oddělení komunikace ministerstva vnitra.

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Most pro Helena Grundmanová, která se v Pardubicích dlouhodobě snaží pomáhat cizincům, tvrdí, že účelové sňatky kvůli povolení k pobytu nejsou výjimečné. Ale zjistit to, je obtížné.

Jakou barvu má kartáček vašeho manžela

„Prověřování manželů je velmi nepříjemné a vyhodnocení nebývá někdy správné. Tam, kde je sňatek účelový, a my to víme, na to nepřijdou. A naopak někdy bývá za účelovou označena svatba, kde je vztah opravdový,“ uvedla.

Podle ní jsou některé otázky nečekané. „Nebo snad víte, jakou má barvu kartáček vaší manželky? Když nejste pohotový a nejste dostatečně inteligentní, snadno se zapletete. Naopak tam, kde účelový sňatek je, se manželé spíše na otázky připraví,“ uvedla.

Martin P. si například nevzpomněl na jméno jedné ze dvou nezletilých dcer, které žijí na Ukrajině a on je vyženil. Naopak věděl přesné datum svatby, ale jeho partnerka se o měsíc spletla.

U tohoto sňatku ze srpna roku 2016 ale podle informací vyplývající z rozsudku krajského soudu neměly úřady pochybnosti. Svatba se odehrála týden předtím, než by novomanželce vypršela platnost víza.

Navíc si vysokoškolačka vzala muže, který žil v chráněném bydlení Domova na zámku Bystré. Ten se zaměřuje na pomoc lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením.

Ředitel domova Ivo Musil se o svatbě klienta dozvěděl až se zpožděním.

„Bylo to pro mne překvapení, ale je svéprávný a soukromý život je čistě jeho věcí. Pokud neměl potřebu se poradit, nemůžeme do těchto záležitostí zasahovat,“ uvedl. S ničím podobným se ještě nesetkal.

„Využíval naše terénní služby, jedná se o podporu samostatného bydlení, kterou nyní poskytujeme 19 klientům. On už naše sociální služby nevyužívá, rozhodl se žít sám,“ uvedl ředitel.

Policie: Je to účelový sňatek

V chráněném bydlení v Poličce při pobytové kontrole policie před půldruhým rokem nenašla po přítomnosti ženy žádné stopy, i když ona tuto adresu uváděla jako místo pobytu. Místo toho zjistila, že byt využívá ještě jeden klient Domova na zámku.

Pár tak podle nich ve skutečnosti nevedl manželský život. Ministerstvo vnitra žádost o povolení k přechodnému pobytu proto zamítlo s tím, že se jednalo o účelový sňatek a obcházení zákona.

„V případě, že se odpovědi obou manželů v základních věcech neshodují či úplně rozcházejí, šetření Policie ČR také nepotvrdí společné soužití, případně se dalším prověřováním zjistí nepravdivost údajů uváděných ve výpovědi, může být situace vyhodnocena jako účelově uzavřený sňatek,“ uvedla Malá.

Sňatek byl podle zjištění policie organizován jinou osobou a Martin P. byl „k tomu s velkou pravděpodobností využit“. Nikdo ale nebyl kvůli tomu stíhán.

„Naším šetřením se nepodařilo prokázat, že by osoba, která sňatek zorganizovala, získala tímto majetkový nebo jiný prospěch,“ uvedl mluvčí svitavské policie Ondřej Zeman.

Zatímco Depardieu je ve filmu Zelená karta vyhoštěn ze země, Tamara z Ukrajiny v České republice zůstává a dál pracuje. S verdiktem úřadů se nesmířila a podala žalobu, ve které tvrdí, že se mezi manžely „vytvořila citová vazba“ a „plánují další budoucnost“.

Soudci pardubické pobočky Krajského soudu Hradec Králové tomu neuvěřili a letos v lednu žalobu zamítli. Podle rozsudku hodnotí počínaní ženy, „jako snahu formálně prokázat soužití, které reálně neexistuje.“

Tamara P. o svém sňatku v Čechách mluvit nechce. „Věc je v běhu, byla podána kasační stížnost, klientka se k tomu nechce vyjadřovat,“ uvedl její právní zástupce Vilém Vinopal.

Není jasné, kolik účelově uzavřených manželství úředníci v Česku ročně odhalí. Ministerstvo vnitra podle Hany Malé takovou statistiku nevede. Jisté je, že v mnoha případech jsou úřady bezmocné.

Například když jde o sňatek, který jeden z partnerů bere vážně, ale pro toho druhého je to jen vstupenka na život v bohatší části světa.

„Opakovaně se stává, že se česká žena zamiluje během rekreace v Egyptě či Tunisku. Je to u ní opravdové, ale někdy to ze strany muže bývá účelové, protože se chce jenom dostat do zemí Evropské unie,“ uvedla Grundmanová.