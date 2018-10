Na pardubickém závodišti se bude bruslit, vznikne tam ledová plocha

Radní města už schválili uzavření smlouvy s Dostihovým spolkem, který bude ledový park provozovat. A vybrali dodavatele mobilního kluziště se skutečnou ledovou plochou včetně osvětlení.

Toho, že v Pardubicích zrovna nebývají mrazivé zimy, se provozovatelé budoucí nové atrakce nebojí.

„Ledová plocha by měla vydržet teploty do plus patnácti stupňů Celsia,“ řekla mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová. Podle dodavatele společnosti Perfect ICE je možné venkovní kluziště provozovat od října do dubna dokonce až do té doby, než teplota na slunci dosáhne 17 stupňů.

Přesné technické detaily se podle mluvčí spolku budou ještě upřesňovat. „Rozměry kluziště splňují požadavky Mezinárodní federace ledního hokeje pro pořádání hokejových zápasů. S těmi se ale počítá spíše jako s akcemi, které by měly v budoucnu zatraktivnit toto sportoviště. Prioritně jde městu o návrat k tradici bruslení a větší využití závodiště, kterému chybí zimní aktivity,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Loni během adventu se objevilo kluziště přímo v historickém centru Pardubic na Pernštýnském náměstí. Jeho rozměry však byly minimální, o ledové ploše se mluvit nedalo.

To nové kluziště pod širým nebem na závodišti by mělo přilákat mnohem víc dětí, ale i dospělých. Ve všední dny by měly ledovou plochu využívat především školy. V atraktivní odpolední době bude sloužit veřejnému a rodinnému bruslení. Zbývající časy budou moci využít amatérští hokejisté z Pardubic i širokého okolí.

Zimní ledový park využije přízemních prostor tribuny, v nichž bude zázemí pro návštěvníky. U sportoviště budou také parkovací plochy, šatny, toalety a podobně.

Náklady na pořízení ledové plochy, včetně mrazicího zařízení a související investice například do osvětlení, úpravy terénu před tribunou a podobně, vyjdou zhruba na 13 milionů korun. Na každoroční provoz jsou v rozpočtu města vyčleněny zhruba na dva miliony.

Od začátku března bude areál závodiště znovu upraven tak, aby byl na počátku sezony opět plně k dispozici dostihovému sportu.