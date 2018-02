Smutek v Litomyšli. Zámek UNESCO neuspěl v boji o čtvrt miliardy

„Jsem z toho velmi smutný, ale ještě je ve hře možnost, že do programu přistanou další stamiliony. Upřímně řečeno ale nechápu, jak to bylo bodované. Zámek je v UNESCO, jeho stav je tristní a je to ostuda nejenom Litomyšle, ale celého českého státu,“ uvedl starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Zámek v Litomyšli (25. dubna 2015).

Komise přidělila v rámci takzvané 52. výzvy - Revitalizace vybraných památek II - peníze 43 nejlépe hodnoceným projektům, další spadly do kategorie projektů náhradních. Panský dům je v žebříčku až 63., litomyšlský zámek dokonce skončil až na 66. místě. Celkem přišlo žádostí za 5,650 miliardy korun a rozděleno bylo něco přes tři miliardy korun.

Chystaná investice měla v Litomyšli ukončit absurdní situaci, kdy budovy kolem zámku jsou díky čtyřsetmilionové dotaci z eurofondů v pořádku, ale renesanční skvost na pomoc čeká.

Město původně chtělo žádat o peníze nejen na obnovu zámeckého návrší, ale i na samotný zámek, ovšem památkáři nesouhlasili s tím, že by cennou památku městu kvůli tomu půjčili. Nakonec se památkový ústav rozhodl žádat o dotaci sám, ale v roce 2009 neuspěl.

Teď se zdá, že památkářům nevyšel ani druhý pokus a těžko říct, zda dostanou ještě jednu šanci.