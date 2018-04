Odpůrce zdí proti povodni a kácení stromů v Žamberku se obrátil na policii

Podle kritiků není radnice Žamberka schopna se s investorem domluvit na vhodnějších konstrukcích protipovodňových zdí a záchraně stromů.



„Vedení obce dlouhodobě nereaguje na připomínky občanů, zavírá oči před zásadními nedostatky projektu a pochybným hospodařením s veřejným majetkem,“ říká například majitel domu na nábřeží Pavel Hrubý.

Další kritik radnice Petr Volf dokonce podává v těchto dnech trestní oznámení na navrhovatele stavby a správní orgán, který povolil kácení stromů.

„Dle zjištěných a zdokumentovaných skutečností došlo na základě vydaného výše uvedeného rozhodnutí k plošnému a neodůvodněnému kácení zcela zdravých vzrostlých dřevin. Povolení bylo vydáno bez přihlédnutí k jejich zdravotnímu stavu a také bez přihlédnutí k různým stavebním zásahům, specifickým podmínkám nebo některým obzvláště výjimečným přírodním hodnotám, jakými jsou například stromořadí starší osmdesáti let,“ uvedl Petr Volf ve svém trestním oznámení.

Podle něj bylo rozhodnutí vydáno na základě již velmi neaktuálního dendrologického posudku a hlavně na základě projektu, jehož některé části prošly v uplynulé době zcela zásadními změnami. Na tyto časové prodlevy a změny projektu není podle něj v rozhodnutí pamatováno.

Povolení vykácení stromů bylo podle Volfa účelové

„Ano, dva stěžovatelé neustále argumentují vyvratitelnými důkazy, nejsou seznámeni s průběhem stavby, neznají metodické pokyny k akci a další pravidla, neuvědomují si, že stavba patří pod dotační titul a že se připravuje deset let,“ reaguje na kritiku vedoucí odboru obrany a krizového řízení žamberské radnice Vladimír Fikejs, který stavbu dozoruje a je v této záležitosti i mluvčím městského úřadu.

Pavlu Hrubému také vadí, že podle něj není projekt zároveň návrhem veřejného prostoru, ale pouze souborem protipovodňových opatření.

„Z těchto důvodů není v souladu se směrnicemi pro rozvoj obdobných lokalit. Součástí projektu není městský mobiliář - lavice, lavice se stolky, pítka, odpadkové koše, stojany na jízdní kola, zahrazovací sloupky, máchadla, schůdky pro přístup do vody a další případné prvky kvalitního veřejného prostoru,“ říká Pavel Hrubý.

Radnice však kritiku odmítá a má pro to argumenty. „Tyto věci nemohou být součástí projektu, protože nejsou součástí dotace, budou prakticky řešeny po dokončení výstavby protipovodňových opatření. Z hlediska statiky, účelu a životnosti jednotlivých prvků je velice problematické a nežádoucí pevně spojovat další prvky, jako jsou odpadkové koše, lavičky a další, s protipovodňovými zdmi,“ řekl Fikejs.

Nábřeží bez stromů inspirovalo neznámého sprejera k doplnění betonové zdi provokujícím „poděkováním“. Zřejmě stejným sprejem pak kdosi nastříkal na stromy barvu, aby vypadaly jako označené ke skácení.

Aktualizovaný projekt znamená kácení dalších stromů

Ostrá diskuse provázela už průběh lednového mimořádného zasedání zastupitelů, kde vedení Žamberka a zástupci Povodí Labe čelili výtkám kritiků protipovodňové stavby.

„Povodí Labe realizuje přesně to, co město navrhlo. Nechceme dělat to, co vy nechcete,“ řekl tehdy zastupitelům investiční ředitel státního podniku Povodí Labe Petr Martínek.

Aktualizovaný projekt drží původní koncepci, pouze do něj byly zapracovány drobné korekce. Žamberští zastupitelé například při nedávném jednání schválili na podnět lidí z blízkého okolí jednu dílčí změnu, paradoxně bude znamenat skácení několika dalších stromů.

Na podnět opozice má starosta jednat s ministerstvem zemědělství jako poskytovatelem dotace o posunutí termínu ukončení akce.

V současnosti je nedokončená stavba zabezpečena a zakonzervována, investor má za sebou výběrové řízení na nového stavitele nedokončeného díla. Předchozí se na podzim ocitl ve finančních problémech a Povodí Labe i žamberská radnice se s ním rozloučily.

„Dle podmínek výběrového řízení je primární termín dokončení lokality Havlíčkova nábřeží, což má být kompletně hotovo - vyjma sadových úprav - do pěti měsíců od předání staveniště. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace je červen. Práce v okolí autokempu jsou opětovně naplánovány tak, aby nedocházelo k rušení hostů autokempu,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.