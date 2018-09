Kvůli prohnutým stropům nemohli žáci do tříd, někteří hned dostali volno

Nepříjemnou zprávu škola narychlo zveřejnila na konci minulého týdne na webových stránkách. Podle ředitele žádné nebezpečí dětem ani zaměstnancům školy nehrozí.

„Je to pro všechny šok, že tomu došlo takhle narychlo. Spíše jde ale o preventivní opatření. Omezený provoz je vždy lepší, než kdyby došlo k nějakému průšvihu. Opatrnost je na místě,“ uklidňoval ředitel pardubické Základní školy Studánka Filip Patlevič.

Doplnil, že uzavřené první patro ovlivní výuku žáků na druhém stupni. V přízemí školy nikomu nic nehrozí, proto zde bude výuka prvních až čtvrtých tříd normálně pokračovat.

Na špatný stav stropních konstrukcí v prvním patře přišli stavaři, kteří od května modernizují odborné učebny.

„Po obnažení vrchní vrstvy betonu zjistili, že není dostatečně silná. Navíc jim přišlo, že monolitická deska je mírně prohnutá. Pak se kontrolovaly i ostatní pavilony. Čekáme na statika, který stav konstrukcí zhodnotí. Podle předběžného stanoviska bychom neměli zatěžovat stropy v prvním patře, proto děti nesmějí do tříd ve druhém patře. V odborných učebnách už stropní konstrukce podepírají traverzy. Stejně se bude zřejmě postupovat i v dalších učebnách. Na řadu přijdou možná i zatěžkávací zkoušky,“ popsal aktuální situaci ředitel Patlevič.

Ještě není jasné, jak dlouho budou děti bez tříd

Více podrobností o stavu všech pavilonů školy bude mít její vedení ve středu, kdy bude známé oficiální stanovisko statika.

Vzhledem k tomu, že na stropech se dosud žádné praskliny neobjevovaly a s monolitickou železobetonovou stavbou z roku 1963 žádné problémy nebyly, se dá očekávat, že stropy jsou v tomto stavu pravděpodobně od svého vzniku.

Jak dlouho se však děti nebudou moci učit ve svých třídách, není v tuto chvíli jasné. Ředitel školy Filip Patlevič odhaduje, že v provizorním stavu škola pojede minimálně rok. Výpadek několika učeben bude mít dopad hlavně na druhý stupeň.

Už teď je jasné, že po dohodě se zřizovatelem, kterým je pardubický magistrát, budou muset žáci navštěvovat Základní školu Dubina. „V pátek jsme tuto možnost konzultovali s paní ředitelkou, která by nám dvanáct tříd případně uvolnila. Od příštího týdne tam bude v případě potřeby probíhat běžná výuka s učiteli ze ZŠ Studánka,“ řekl Filip Patlevič.

Děti z druhého stupně zahájí školní rok ředitelským volnem

Náměstkyně primátora Helena Dvořáčková zodpovědná za územní plánování k vyřešení nenadálé situace dodala, že se nabízí dvě varianty.

„Na základě rozhodnutí statika mohou být stropy dočasně podepřeny konstrukcí a v jednotlivých pavilonech postupně opraveny během příštích letních prázdnin. Pokud by statik konstatoval havarijní stav, musela by výuka probíhat v náhradních prostorách a rekonstrukce stropů by musela být zahájena neprodleně,“ sdělila Dvořáčková.

Vedení školy přijalo taková opatření, aby omezení provozu dolehlo na děti a jejich rodiče v tomto týdnu co možná nejméně. Pro žáky druhého stupně škola od 4. do 7. září vyhlásila ředitelské volno. Pokud rodiče budou potřebovat zajistit dohled nad těmito dětmi, škola pro ně zajistí náhradní program.