Problémoví kříženci roztrhali sedm ovcí, další zachránila svědkyně

Kříženci na ovce zaútočili ve čtvrtek večer. „Štěkot, hluk a bečení ovcí přitáhlo pozornost svědkyně na zahradu, v níž se ovce pásly. Žena na nic nečekala, statečně útočící psy zahnala, ale sedm oveček před nimi neuchránila,“ přiblížila policejní mluvčí Eva Maturová.

Se psy nejsou v obci problémy poprvé. „V obci se podle výpovědí místních pohybují poměrně často. Obyvatelé samozřejmě měli obavu, aby k nějakému neštěstí nedošlo, a nyní mají snahu volnému pohybu psů zabránit,“ poznamenala mluvčí.

Chovatel ovcí odhaduje způsobenou škodu na osm tisíc korun. „Obě majitelky už vědí, co jejich psi provedli. Co je vedlo k napadení oveček, zda hlad či jiná pohnutka, to není v tuto chvíli až tak důležité,“ podotkla Maturová.

Policie oznámení eviduje jako přestupek zákona na ochranu zvířat, protože majitelky psy nezajistily proti útěku.