Za vstupné na pardubický hokej mají diváci někdy steak, jindy šlichtu

Návštěva jednoho zápasu pardubických hokejistů není levnou záležitostí. Průměrná cena vstupenky se pohybuje kolem dvou stovek, k tomu je třeba připočíst dopravu nebo nějaké občerstvení.

Tři největší lahůdky x šlichty sezony Lahůdky

Pardubice - Sparta 8:2

Extáze. Nic jiného se o utkání z 9. prosince nedá napsat. Pardubice nasypaly ve třetí třetině do sítě rivala 6 branek a hala explodovala. Pardubice - Liberec 5:2

Hned v prvním kole 18. září Tesla ukázala, že v létě nezahálela. Tým silný Liberec jasně přehrál a diváci si užívali vstup do nové sezony. Pardubice - Zlín 6:1

Většinou se Pardubice s Valachy doma trápí. Ovšem 2. listopadu je poslaly domů s výpraskem. Šlichty:

Pardubice - Třinec 1:4

O zápase nemá cenu více mluvit. Kdo neviděl, těžko může uvěřit tomu, jak špatně tým v úterý hrál. Pardubice - Slavia 2:3

Fandové těžko trávili prohru s rivalem, o kterou se postaral i ještě nedávný hráč Pardubic Jon Sim. Pardubice - Třinec 2:4

Další prohru s mistry fandům "vylepšil" bobr na dresu týmu, kterého tam dala ČSOB Pojišťovna.

Suma sumárum otce a syna někde z podhůří Orlických hor, odkud řada fandů do arény dojíždí, jedno utkání vyjde na tisíc korun. A pokud za své peníze dostane nemastnou neslanou šlichtu, je nasnadě, že příště bude cestu do Pardubic silně zvažovat.

"V neděli na Litvínov určitě nejdu. Radši si pojedu zalyžovat. Tohle nemá cenu, na konci základní části se prostě nehraje, přijdu až na play-off," uvedl dlouholetý příznivec Pardubic Jiří Matrka.

Takovou taktiku už v letošní sezoně volí stále více fanoušků. Hlavně na zápasy proti slabším soupeřům klesají rapidně návštěvy v aréně. Fandy do hlediště nic neláká. Zápasy nemají valnou úroveň, navíc jejich tým zhusta prohrává.

"Nevím, jestli se dá ještě mluvit o náhodě, pokud prohrajeme všechny domácí zápasy s týmy, jakými jsou Vary nebo Boleslav. V každém případě ty zápasy se velice podobají. My nehrajeme nic moc a soupeř nakonec vyhraje," říká Luboš Horák, který utkání Pardubic navštěvuje se synem.

Průměrné návštěvy klesají

Pravdou je, že podobné zápasy jako ten úterní s Třincem mohou vedení klubu do budoucna přidělat finanční potíže. Byť peníze ze vstupenek nejsou hlavním zdrojem financí, výpadek při jejich prodeji by byl citelný.

Ostatně v sezoně 2008/2009 chodilo v průměru na jeden zápas do arény 9 116 lidí. Letos je to zatím téměř o 700 méně. To znamená, že klub z každého duelu získá o 140 tisíc korun méně, což už je zhruba měsíční plat slušného hokejisty.

Navíc klub roky těžil i ze slušného prodeje permanentních vstupenek. Ten měl hlavní výhodu v tom, že z něj tekly do klubové pokladny peníze v době, kdy hokej nemá jiné příjmy, to znamená na jaře a v létě. I to však může skončit.

Co říkají fandové na webu HC Pardubice u mě klesly

Jezdím na hokej 60 kilometrů. Člověk dře v práci, aby stihnul hokej, a pak dorazí na takovou frašku. V programu si před zápasem přečtu článek s titulkem Za každou cenu chceme být třetí. Řeknu si: "Paráda, těším se." A pak nevěřím vlastním očím. Pardubice u mě klesly. Myslel jsem si, že hokej není jako fotbal. Omyl. Permanentku? Už ne

Po mnoha letech si v příští sezoně nekoupím permici. Zařídím si internetovou rezervaci a budu si zápasy vybírat. Bude to méně riskantní, než zbytečně dávat peníze za zápasy, které svým průběhem připomínají zatuchlé varieté s prašivým medvědem na rezavém mopedu. Fanoušci zklamali

Je škoda, že jsme prohráli, ale sport je prostě sport, vyhrávat se furt nedá, a pokud jde o naše fanoušky: Styďte se! Že se nestydíte pískat na naše hochy, včera potřebovali podporu a ne na ně pískat! Tým se má podporovat, i když se nevyhrává.

Diváci mají čím dál menší motivaci sezonní lístek kupovat. Jednak na základní část ligy nebylo v Pardubicích už dva roky vyprodáno, takže sehnat místo není problém, a za druhé řadu duelů z výše uvedených důvodů nemá cenu navštěvovat.

"Permici si kupuji pravidelně přes deset let, ale po Třinci tahle investice ztrácí smysl. Má to výhodu jenom na play-off, kdy si díky ní zajistím místo. Jinak je to k ničemu," shrnul pocity mnoha permanentkářů na webu klubu jeden z naštvaných fanoušků.

V neposlední řadě se podobné excesy mohou podepsat i na atmosféře při zápasech.

Už na neděli část fandů chystá při duelu s Litvínovem protest proti špatné hře s Třincem. Otázka je, nakolik bude masový a co případně změní.

Na druhou stranu má hokej v Pardubicích obrovskou tradici a lidé ho mají rádi. Je jasné, že až na začátku března vypukne play-off, plná aréna požene hokejisty za úspěchem. Pokud přijde, dá se počítat i s tím, že se budou slušně kupovat permanentky, kterých klub loni prodal pět tisíc.