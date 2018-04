Soud o osm let zmírnil trest muži, který bodl do zad těhotnou manželku

Vrchní soud v Praze poslal Jaroslava Koláře ze Sloupnice na Svitavsku na devět let do vězení. V květnu bodl těhotnou manželku bodl nožem do zad. Původně si měl odsedět 17 let, nyní ale soudce přehodnotil trestný čin.