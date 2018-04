Náplast za chybějící obchvat. Svitavy odkloní kamiony, zatím na rok

Svitavy přesvědčily kompetentní úřady, aby předběžně souhlasily s úpravou dopravního značení, která z místní části Lačnov odvede část kamionů. Změna by měla přijít do několika týdnů či měsíců.

Nákladní vozy jedoucí od severu by tak nemohly pokračovat přímo na Svitavy přes místní část Lačnov, ale musely by zamířit na Moravskou Třebovou a do Svitav zatočit až na křižovatce u Koclířova. Opačným směrem ale budou kamiony přes Lačnov jezdit dál. Trasa pro nákladní vozy těžší než 3,5 tuny přes Svitavy by se tak prodloužila asi o 3,5 kilometru.

"Je to ta nejpravděpodobnější varianta," uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek s tím, že s plánem musí souhlasit krajský úřad, policie i ministerstvo dopravy.

"Rozhodně to není nějaké zázračné řešení. Zkusíme to," uvedl Mojmír Myšák, vedoucí oddělení silničního hospodářství krajského úřadu.

Podél trasy pro kamiony nemají v Lačnově chodník

Bude to taková chabá náplast pro Svitavy za to, že obchvat města je v nedohlednu a silnice R35 též. Navíc úprava má logiku. Trasa pro kamiony bude sice o něco delší, ale pohodlnější. Proč by měly pět kilometrů popojíždět městem, když ho mohou po osmikilometrové trase objet?

Svitavská místní část Lačnov, která se táhne podél rušné silnice I/43, je dnes jednou z největších obětí dopravního boomu v Pardubickém kraji. Ve vesnici chybí souvislý chodník, na který město přes vytrvalé protesty lidí nemůže najít peníze.

"Situace je neúnosná, jezdí přes nás veškerá kamionová doprava ze severu na jih, z Polska do Rakouska. Pro děti tu není chodník, je to velmi nebezpečné," řekl před časem Petr Němec, který ve svitavském zastupitelstvu hájí zájmy místní části.

Obyvatelé spíš než chodník chtěli, aby přes Lačnov nesměly jezdit kamiony v obou směrech. To však úřady odmítly. Když ale Svitavy navrhly, že by z Lačnova odsunuly kamiony jen ze směru od České Třebové, našly pochopení.

"Úplné uzavření silnice bylo neprůchodné, je to mezinárodní silnice a je tu obava, aby to nebyl precedent, podobných obcí v zemi je mnoho," řekl místostarosta Pavel Čížek.

Pro odklonění kamionů měly Svitavy jeden klíčový argument. "Dopravu převádíme opět na silnici první třídy, nikoliv na jinou komunikaci," uvedl Čížek.

Změnu směru jízdy nelze podle něj provést ze dne na den. Musí se připravit projekt, nové značení. Místostarosta nedokázal odhadnout, kdy budou všechna potřebná povolení a nové dopravní značky a návěstidla připraveny.

Změněná trasa bude zatím jen na zkoušku

Vedoucí oddělení silničního hospodářství krajského úřadu Mojmír Myšák upozorňuje, že nová úprava bude fungovat nejdříve na zkoušku. "Dáváme tomu tak rok, pak se provoz vyhodnotí. A samozřejmě doufáme, že na křižovatkách kvůli tomu nepřibudou nehody," řekl.

Právě v těchto dnech Lačnov kamionová doprava netrápí. Kvůli opravě silnice tu platí až do 22. listopadu uzavírka. "Může se stát, že termín zkrátí a silnice se otevře dříve, to bychom byli samozřejmě rádi," uvedl Lutobor Lipan z krajského úřadu.

Léta plánovaný obchvat Svitav s názvem "Hradec nad Svitavou - Lačnov" má vyvést silnici I/43 za hranice města. Na stavbu devět a půl kilometrů dlouhé komunikace, která by kopírovala železniční trať, je vydané územní rozhodnutí. Dokonce je vykoupena část pozemků. Čekalo se, že do Svitav zamíří stavbaři již v roce 2009 či 2010. Jenže pak přišla krize.