Zamilovaného Shakespeara pohltí láska i na jevišti Východočeského divadla

„Vznik dramaturgických počinů bývá někdy komplikovaný, ale někdy i naprosto banální, kdy stačí vidět úžasné představení. A to se mi stalo. Za titulem Zamilovaný Shakespeare jsem jela kvůli Festivalu smíchu nejprve do Divadla F. X. Šaldy Liberec, pak do ostravského Národního divadla moravskoslezského a nakonec do Městského divadla Brno,“ uvedla dramaturgyně Jana Uherová s tím, že na všech místech viděla hlediště plné nadšených lidí, kteří měli radost z toho, co vidí, a svým hercům fandili. A hlavně si uvědomila, o jak krásný text jde.

„Proč tedy nedopřát všem našim divákům šanci tento titul vidět, zvlášť když máme vhodné herce na hlavní postavy?“ vysvětluje jednoduchou volbu novinky v repertoáru Jana Uherová.

Příběh o nejslavnějším dramatikovi všech dob, který napsali Marc Norman a Tom Stoppard, je známý zejména z filmu z roku 1998. Na jeviště se jeho divadelní adaptace dostala až v roce 2014 - v londýnském Noël Coward Theatre.

Vypráví o Williamu Shakespearovi, který se zasekl při psaní hry na objednávku. Z tvůrčí krize ho ale probere nečekaná láska k lady Viole a navzdory všem problémům vzniká nesmrtelná tragédie Romeo a Julie.

„Viola je nejen půvabná, ale i kurážná - její nadšení pro divadlo ji přiměje ucházet se o roli Romea a zkoušet ji v mužském přestrojení, a to v době, kdy všechny ženské postavy hrávali výhradně muži. Láska Violy a Williama však netrvá dlouho, ji čeká domluvený sňatek s nemilovaným mužem a jeho další práce, psaní a hraní,“ naznačuje Uherová.

Ačkoli je děj filmu, respektive divadelní adaptace z velké části smyšlený, objeví se v něm řada reálných historických postav a jejich osudů, jako byli vedle Shakespeara třeba dramatikové Marlowe a Webster, herec Ned Alleyn, divadelní podnikatel Philip Henslowe či dokonce královna Alžběta I.

Jde o milostný a zároveň radostný příběh, říká režisér scény

„Je tam všechno - láska, šermířské souboje, humor, trocha sentimentu a dojetí, muži v ženských rolích a také pes,“ vypočítává Jana Uherová.

Inscenaci nastudoval kmenový režisér pardubické scény Petr Novotný. „Je to hra, která má mnoho vrstev, je nesmírně anglicky chytrá, přináší situace, u nichž se divák královsky baví. Kromě jiných zobrazuje téma, které je pro mě asi nejpodstatnější. A tím je žena v mužském světě,“ řekl Petr Novotný, jenž tento motiv v současné době vnímá jako velmi živý.

„Viola je děvče, které se rozhodne, že překročí svůj vlastní stín, do kterého ji usadila společnost, a vkročí do jiného světa. Tímto krokem se osvobodí a uvědomí si o sobě mnoho dalších věcí. Fandit jí budou hlavně divačky, které si při pohledu na ni promítnou vlastní zkušenosti a pocity, které jsou svým způsobem stejné, jaké měly ženy před několika stoletími,“ uvažuje Petr Novotný, jehož na inscenaci navíc fascinovalo téma love story.

„Je to vyprávění milostného příběhu a je to taková sranda a zároveň je to tak dojímavé, že i mě, starého chlapa, začne bavit,“ přiznává režisér Novotný.

Hlavní role Williama a Violy ztvární Josef Láska a Jana Ondrušková. Vedle nich příběh oživí téměř celý herecký soubor divadla, například Josef Pejchal, Jindra Janoušková, Jiří Kalužný, Martin Mejzlík, Dáša Novotná, Petr Borovec, Veronika Malá a řada dalších herců i hostujících externistů.

Inscenace bude výjimečná rekordním množstvím dobových kostýmů, které navrhl výtvarník Roman Šolc.

Sobotní premiéře bude ve foyer předcházet vernisáž výstavy obrazů Miloše Chromka.