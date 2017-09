Vznik věznice v Králíkách se oddaluje, strach u místních zatím opadl

Tento týden uplynul rok od návštěvy současného ministra Roberta Pelikána, který spolu s šéfem Vězeňské služby České republiky Petrem Dohnalem vystoupil z pozice obhájce vzniku věznice (více čtěte zde).

Za tu dobu se ovšem řešení toho, k čemu by měly budovy v areálu sloužit, příliš neposunulo.

„Nic nového nevíme. O tom, co se uvnitř děje, nemáme žádné informace. K rozhodnutí v celé věci dojde dle mého až po sněmovních volbách,“ prohlásila starostka města Jana Ponocná.

Areál ležící v centru města patří Vězeňské službě, která se k aktuálnímu vývoji nevyjádřila. Starostka zkoušela zjišťovat novinky přímo u ministra Pelikána, ale nepochodila.

V referendu se lidé vyslovili proti věznici

„Z ministerstva stále opakují, že není nic rozhodnutého. Zatím je klid. Dům stojí a je prázdný. Byla bych radši, když už by to bylo vyřešené, jelikož je to stále otázka nejistoty,“ řekla Ponocná. Dle jejich informací je v budově správce, ale žádná stavební činnost na místě neprobíhá.

Možný vznik věznice vyvolal v podhorském městě rozdílné vášně. Nicméně podle výsledku referenda se většina místních vyslovila proti záměru (psali jsme o tom zde). Ministr však zpochybnil převahu nesouhlasných názorů (více zde). Podle starostky už téma věznice obyvatele tolik nepálí, alespoň tedy nyní.

„Dle průzkumu, který jsme si nechali zpracovávat ohledně strategického plánu, případné zřízení věznice lidi tak netrápí. Téma se sice objevilo, ale nebylo v žebříčku jako nejdůležitější. Ovšem může se kdykoliv vrátit na první místo,“ dodala Ponocná.