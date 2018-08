Koupaliště v Lanškrouně láká na nové molo, loďky i šlapadla

Součástí architektonicky zajímavého vstupu do právě rekonstruovaného areálu přírodního koupaliště v Lanškrouně je i dřevěná lavička pro odpočinek, která je jistě nejdelší v okolí.



„Byl jsem tu před několika dny a byly u ní zaparkované motorky a svačili na tom motorkáři. Takže už slouží svému účelu,“ říká starosta Lanškrouna Radim Vetchý a dodává, že objekt z modřínového dřeva má také bránit tomu, aby do do odpočinkového areálu nevjížděla auta.

Pro vstupní portál se jeho projektanti inspirovali původní branou zachycenou na fotografiích z třicátých let, lidé je mohou vidět na výstavě o původních Tereziiných lázních, které v areálu bývaly v objektu dnešní restaurace.

„Ač jsme se pustili do zvelebení místa, o vstupném na koupaliště jsme nikdy neuvažovali. Také se tu nikdy nevybíralo,“ říká starosta.

Přírodní koupaliště se na začátku letní sezony výrazně proměnilo. Už loni tu přibylo devět masivních laviček s opěradlem, které jsou i variabilní.

„Dá se na nich sedět normálním způsobem, pak i na opěradlech, která dokonce mohou sloužit jako pultík na jídlo nebo pivo,“ uvádí starosta.

Koupaliště se těší ze spousty novinek, nové molo má 30 tun

Areál dostal také dalších šest jednodušších laviček bez opěradla, osm odpadkových košů a stojan na deset kol. Radnice nechala zbourat nefunkční šatny.

Letos pokračovala revitalizace vstupní části koupaliště. U nového vchodu přibude na dřevěném rámu plechová koruna jako symbol města.

Minigolf má nově ohrazení a osvětlení. Přibyla dřevěná svodidla na hrázi podél silnice a změnil se povrch cesty pro pěší podél pláže rybníka. Na jaře zmizela i stará diskotéka a město na jejím místě počítá s případnými dalšími atrakcemi či vybavením.

Nedávno stavbaři instalovali u břehu koupaliště nové molo. Je ukotveno zajišťovacími lany a betonovými bloky, na které plavce ve vodě upozorňují žluté bójky. Přechod mezi betonovou podestou a molem tvoří lávka s lanovým zábradlím.

„Na molu jsou kovové schůdky do vody. Pod molem je tak metr třicet vody, a proto upozorňujeme, že skákat z mola do vody je zakázáno a je to opravdu velmi nebezpečné. Sestup do vody mimo určené místo je jen na vlastní nebezpečí. Také by na něm nemělo být v jednu dobu více než dvacet lidí,“ upozorňuje starosta Lanškrouna Radim Vetchý.

Dodal, že molo váží třicet tun, a poté, co pontony složil jeřáb na druhé straně rybníka, dopravili jej stavbaři přes rybník pomocí bidel.

Nová brána ještě není hotová. Uprostřed ní bude prvek, který zabrání, aby tudy projel automobil.

„Na nově opláštěném objektu minigolfu necháme také umístit informační panel s mapami města, lanškrounských rybníků a oblasti Podorlicka. Návštěvníci se mohou těšit i na nové loďky, šlapadla a paddleboardy, které si budou moci půjčit. A na pět až deset nových lehátek,“ říká starosta města. Veškeré letošní úpravy koupaliště stály kolem tří milionů korun.

„Letos jsme nechávali také dělat rozbory vody, ukázalo se, že je dobrá,“ říká vedoucí oddělení Infocentrum lanškrounské radnice Tereza Juřinová.