Města slaví výročí státnosti. V dobových kostýmech i videomappingem

Není snad město, které by se k oslavám stoletého jubilea republiky nepřipojilo. A týká se to i řady obcí. Přitom nejde o akce „nařízené shora“, ale o spontánní proud aktivity pracovníků knihoven, muzeí, spolků, radnic a jejich kulturních komisí, klubů, farností a dalších institucí.

„Naším cílem je co nejvíce přiblížit období před sto lety a to, že můžeme být opravdu pyšní na svou vlast. Zažijte to s námi znovu!“ Tak zvou pořadatelé pardubických oslav, které se konají v neděli od 14 do 21 hodin na náměstí Čsl. legií u Masarykova pomníku. Kraj a město si je objednaly za 1,2 milionu korun u soukromé agentury, v obměněných variantách putuje v posledních týdnech po České republice.

Po pietním aktu a vystoupení sboru VUS Pardubice bude následovat slavnost s dobovými kostýmy, při níž nebude chybět příjezd prezidenta Masaryka na koni i videoprojekce z jeho návštěvy v Pardubicích z roku 1922, koncerty kapel Šlapeto, Original Vintage Orchestra či Ondřej Ruml & Matej Benko Quintet, ale také multimediální projekce s prvky videomappingu.

„Užijte si kouzlo momentu, kdy se ocitnete na vašem náměstí před sto lety. Ochutnejte, jaké byly hlavní pokrmy našich praprababiček. Užijte si unikátní dobové kostýmy nebo zasedněte do lavic místní obecné školy a připravte se na výuku. K vidění budou i dobové vozy značky Škoda, které se na sklonku 19. století začaly ve velkém vyrábět,“ vyzývají pořadatelé.

Bohatý den plný společenských a kulturních akcí se v různých částech města odehraje v sobotu v Litomyšli. Mezi ně bude patřit jízda kolony veteránských aut k památníku u sokolovny. Po proslovech od 10 hodin a pietním aktu se účastníci přesunou na ulici 9. května, kde bude slavnostně odhalena socha Slavěny od sochaře Arnolda Bartůňka. Odpoledne se ve 14 hodin uskuteční vernisáž performance Více Srdce pro Václava Havla v zámeckém sklepení, spojená s neformální debatou nad tématem, zda umíme definovat ideje T. G. Masaryka a Václava Havla. Poté je naplánováno v parku u Smetanova domu sázení lípy stromu pro Olgu Havlovou a na autobusovém nádraží bude odhalena Trikolora od Václava Ciglera a Michala Motyčky.

Pomník v podobě otevřené kroniky

Při sobotním Dnu republiky v Chrudimi nebudou od 9 do 17 hodin chybět jarmareční občerstvení, hudební vystoupení, soutěže, ukázky řemesel. Součástí oslav bude výstava Monarchie padla, zvítězil lev, která přibližuje nejen den vyhlášení samostatné republiky, ale také život na Chrudimsku v dalším období. Večer v 19 hodin začne slavnostní koncert ke stoletému výročí vzniku republiky.

Ve Svitavách se v neděli dopoledne v Kostele Navštívení Panny Marie uskuteční ekumenická bohoslužba. „Chceme děkovat za vše, co jsme přijali a přijímáme, za svobodu, ve které žijeme, a prosit za sílu a odvahu k odpovědnému životu,“ řekl jeden z pořadatelů Filip Keller. Odpoledne bude před domem U Mouřenína odhalen památník Valeas res publica v podobě otevřené kroniky odkazující na svitavskou návštěvu TGM. Vystoupí pěvecký sbor Dalibor. V 16 hodin následuje v galerii vernisáž výstavy Svitavské osmy, která představí na fotografiích proměny města.

V Ústí nad Orlicí je na programu v sobotu od 18 hodin na náměstí koncert Black Bandu ZUŠ, videomapping věnovaný historii města, koncert okteta Generace a ohňostroj. V neděli po slavnostní bohoslužbě vyrazí průvod k Památníku odboje a k pomníku v ulici Čsl. legií, následuje sázení Stromu republiky. Oslavy vyvrcholí slavnostním večerem.

Z mnoha dalších programů v kraji se svým pojetím vymyká výletní jízda po železnici. Lokálka vyrazí v neděli z Pardubic směrem na Moravany a Chrudim, cílem budou Slatiňany a tamní expozice Pardubického spolku historie železniční dopravy.