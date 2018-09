Králíky mají nové muzeum. Historie celnictví zaujme pašovaným kontrabandem

Není vyloučeno, že se celníci na hranice vrátí, říká zkušený celník z Králicka V jedné z mnoha vitrín nového králického památníku celnictví se nachází kožená brašna. Kdysi patřila celníku Ladislavu Brůhovi z Červené Vody. „V této brašně jsem nosíval razítko, kterým jsem potvrzoval vývoz zboží, peněz a tak dále, odbavil jsem s ní mnoho set tisíc cestujících,“ říká dnes 72letý emeritní celní rada, který po studiu na králickém gymnáziu nastoupil k celní správě v roce 1967 a setrval u ní do konce roku 2011. Podle něj je Králicko regionem celníků a financů, ostatně i tamní gymnázium dodalo celní správě spoustu absolventů. „Dnes už je generace, která se na hranicích s celníky nepotkává, chodí si a jezdí, kudy chce a je dobře, když se v novém muzeu dozví, že tato profese existovala a že jsme chránili ekonomické zájmy tohoto státu podle tehdejší legislativy,“ říká bývalý celník. Když kdysi nastupoval do služby, dostal dva papíry formátu A4. Na jednom bylo 45 položek zboží, které se nesmělo z Československa vyvážet, na druhém 38 položek zboží, které se mohlo vyvézt, ale ten, kdo si ho u nás koupil, musel za něj zaplatit 300procentní správní poplatek. „Takže když si třeba občan Sovětského svazu zakoupil v tehdy oblíbených Karlových Varech lustr za 1 500 korun, ještě musel na hranicích zaplatit 4 500 korun za vývozní povolení. To jsou absurdity, které dnes nikdo nepochopí. Nesmělo se vyvážet jižní ovoce, kakao, sledovali jsme množství vyváženého masa, obuvi... V hotovosti se smělo vyvézt jen 300 korun, a to s podmínkou, že se dovezou zpátky,“ říká celník, který vzpomíná i na to, jak na česko-polských hranicích odbavoval „celé vagony stranických tajemníků, kteří jezdili studovat vysokou školu politickou v Moskvě“. A protože se méně létalo, může vzpomínat na řadu známých politiků, sportovců nebo umělců, kteří cestovali vlaky. Počínaje Marií Tauberovou nebo Helenou Vondráčkovou až po odbavení salonního vagonu s ministerským předsedou Oldřichem Černíkem. „Příjemnou vzpomínku mám na ministra financí v osmašedesátém roce Bohumila Suchardu, který cestoval do Polska. Tehdy se celníkům, na rozdíl třeba od pracovníků Českých drah, neplatili příplatky za soboty a neděle. My jsme si mu postěžovali a výsledek se dostavil poměrně záhy,“ zavzpomínal Ladislav Brůha. Osobně za jeden z nejdůležitějších zásahů považuje odhalení jednoho Poláka, kterému našel pod sedadly škodovky velké množství poschovávaných náhradních dílů právě do automobilů značky Škoda. Díky tomu policie brzy nato odhalila, že se tyto součástky kradly tehdy v polovině sedmdesátých let z vagonů v Mladé Boleslavi ve velkém. Podle něj je dobře, že některá někdejší omezení a restrikce už neexistují. „Na druhou stranu si však jako celoživotní celník říkám, že z hlediska nežádoucích věcí, jako jsou drogy, je otázkou, jestli je úplně dobře, že jsme hranici vyklidili. Víc je ovšem těch pro než těch proti,“ říká místopředseda Východočeského klubu celních veteránů, který nevylučuje i to, že se celníci jednou na hranice vrátí. „Mám dojem, že se malými krůčky ta doba přibližuje, vyloučit se to nedá. Nebude to ani za rok, ani za pět let, ale za deset let už možná ano. Schengenská dohoda nemusí trvat věčně. Pokud k tomu dojde, bude to pro stát ekonomicky hodně náročné, protože jsme se všech objektů zbavili. Někdy si myslím, že jsme měli volit cestu pronájmu, a ne prodeje objektů,“ dodal Ladislav Brůha.