Na pardubickém jevišti poprvé vyroste masožravý Kvítek z horrroru

Černou muzikálovou komedii o lásce pod dohledem masožravé květiny uvede zítra jako svou další premiéru 108. sezony Východočeské divadlo Pardubice. Do repertoáru se dostává muzikál Kvítek z horrroru, a to v režii Petra Gazdíka.

Dějištěm příběhu je květinářství, kde vedle jeho majitele - nevrlého pana Muschnika - pracují naivní mladík Seymour a lehce prostoduchá, ale roztomilá blondýnka Audrey. Obchod je na hranici krachu, který Seymour odrazí neznámým druhem květiny, jež okamžitě přiláká zvědavé zákazníky i novináře. Ti ovšem netuší, že obdivují masožravou rostlinu.

„Obchod začne vzkvétat stejným tempem, jakým jeho maskot nabývá gigantických rozměrů. Úspěch si ale žádá oběti, a to doslova,“ přibližuje dramaturgyně Anna Hlaváčková.

Originál má název Malý krámek hrůz

Původní název muzikálu je Little Shop of Horrors čili Malý krámek hrůz. Na jevišti Off-Broadwaye se poprvé představil v roce 1982. S více než dvěma tisíci reprízami patří k nejúspěšnějším v historii této scény. Objevil se i na dalších předních evropských scénách. Jeho autory, libretistu Howarda Ashmana a skladatele hudby Alana Menkena, inspiroval americký film z roku 1960 plný bizarních postav, kde jednu z nich sehrál například herec Jack Nicholson. Další filmovou verzi tohoto muzikálu nabídl režisér Frank Oz v roce 1986 a získal za ni dokonce i nominaci na Oscara.

„Myslím si, že tak dobře napsaných muzikálových komedií, jako je Little Shop of Horrors, moc není. Je to dokonale namíchaný koktejl humoru a svěží současné muziky. Práce na něm je ovšem velmi náročná, ale slibujeme, že se diváci mají na co těšit,“ láká herec Milan Němec, který vedle svých hereckých úloh na inscenaci spolupracoval i jako asistent režiséra Petra Gazdíka.

Hlavní ústřední dvojici příběhu vytvoří Martina Sikorová a Petr Borovec. Jako nerudný pan Muschnik se představí Zdeněk Rumpík, dále vedle zmíněného Milana Němce hraje Tomáš Lněnička.

Za samostatnou zmínku stojí dívky Crystal, Chiffon a Ronnette, jež celým příběhem provázejí. Jejich pěvecké vícehlasé party jsou podle realizátorů muzikálu velmi náročné, proto v nich spolu s pardubickou herečkou Janou Ondruškovou budou alternovat posily z muzikálového souboru Městského divadla Brno - Viktória Matušovová, Markéta Pešková, Kristýna Daňhelová, Pavlína Palmovská a Hana Vašáková. Každé přestavení doprovodí živá kapela.

Před sobotní premiérou, která na městské scéně začne v 19 hodin, se uskuteční vernisáž výstavy Jitky Píšové - Slavíkové, jež foyer zaplní svými obrazy a dřevěnými artefakty.