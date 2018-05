Těžař: Kvůli těžbě manganu prach ani doprava lidi neohrozí

7:58 , aktualizováno 7:58

V České republice se v současné době mangan nikde netěží. To by se ale mohlo do čtyř roků změnit. Po dobu zhruba pětadvaceti let by zde chtěla těžit mangan společnost Mangan Chvaletice, dceřiná společnost kanadské firmy Euro Manganese Inc. Okolní obce s Národním hřebčínem a chvaletickou elektrárnou nyní čekají, až jim firma upřesní svůj podnikatelský záměr a vliv těžby na životní prostředí.