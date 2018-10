Řidič se spolehl na moderní techniku a ladil rádio, vzápětí naboural

„Řidič nového osobního automobilu značky Volvo XC 60 narazil do sloupu veřejného osvětlení, dále do sloupu elektrického vedení a poté do plotu. Vpravo mimo komunikaci vyjel, když sledoval panel autorádia,“ řekla orlickoústecká policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Nepomohlo ani to, že vůz se základní cenovkou 1,2 milionu korun má moderní asistenční a bezpečnostní systémy na podporu řízení v podobě asistenta udržujícího vůz v jízdním pruhu, adaptivního automatu a systému automatického brzdění před překážkou. I když totiž auto dokáže držet předepsanou rychlost, i padesát kilometrů v hodině je často na rozpoznání náhlé překážky příliš.

„Řidič se odkazoval na to, že má v autě autonomní řízení, ale to neznamená, že se může přestat věnovat dění na silnici,“ konstatovala Vilímková.

Po nárazu spadla pouliční lampa na komunikaci a poškodila tam stojící auto. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní. Při dopravní nehodě nikdo neutrpěl zranění, škoda je vyčíslena na 542 tisíc korun.

„Řidiči jsme za přestupek v dopravě udělili pokutu. Na Orlickoústecku je to první námi zadokumentovaná dopravní nehoda, kdy se řidič více spoléhal na techniku než sám na sebe,“ dodala Vilímková.