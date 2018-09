Politici v Pardubicích vylepili plakáty i na veřejné záchodky

Neotřelý nápad chce zaujmout v místnosti, kam musí vejít několikrát denně každý, navíc s vědomě dvojsmyslným sloganem, který voličům naznačuje, koho by měli volit na magistrát, tedy takzvanou velkou radnici, a na „malé“ radnice městských obvodů.

„Budeme se také snažit upoutat pozornost neobvyklou akcí, ve městě rozmístíme mobilní toalety a polepíme je nápisem ve smyslu Lepší to udělat teď, než po volbách. Snažíme se udělat něco vtipného a netradičního, víme, že penězi nemůžeme přetlačit velké politické strany,“ řekl lídr kandidátky František Brendl.

Ulice krajského města již pár dnů brázdí také stará dodávka Škoda 1203. Ovšem bez majáku, zato s portrétem lídra ČSSD na primátora Jakuba Rychteckého. Bývalou armádní sanitku koupil a nechal opravit, aby mohla zpět na silnici. Karoserii vyzdobili místní mladí grafici a designéři.

„Je to pojízdná laboratoř nápadů pro Pardubice,“ přibližuje kandidát sociálních demokratů na primátora Jakub Rychtecký.

Dodávka s osobitým designem včetně podobizny a nápisu „Kuba primátor“ bude nyní jezdit po všech částech města. Lídr Jakub Rychtecký a kolegové z jeho týmu přitom budou představovat kolemjdoucím své plány na budoucnost Pardubic. „Lidé navíc budou moci svoje nápady a vzkazy zaznamenat přímo na karoserii vozidla,“ dodal Rychtecký.

Velké ambice má před volbami politické uskupení Pardubice pro lidi, které sdružuje sympatizanty kolem starosty šestého pardubického obvodu Petra Králíčka. Letos si dal cíl, který se mu před čtyřmi lety nepovedl, a to otevřít si dveře na pardubický magistrát.

„Je to náš jednoznačný cíl. Chceme obhájit posty na malých radnicích a dostat se do velkého zastupitelstva,“ uvedl Králíček. I on chce voliče zaujmout novinkou. Na stránkách hnutí totiž bude fungovat chat, který bude od lidí získávat informace, co jim ve městě vadí a co by chtěli vylepšit.

„Potenciální voliči s ním mohou poklábosit a my získáme přehled o tom, která témata obyvatele Pardubic trápí, co je těší a co chtějí,“ řekl člen hnutí Martin Vencl.

Vstřícnost se nosí hlavně před volbami

Politici si moc dobře uvědomují, oč v těchto posledních týdnech před volbami hrají. I proto přicházejí na řadu vstřícná gesta, která by mohla přinést dostatek hlasů v boji o křesla na radnici.

Pro vyřešení dopravní situace v pardubické čtvrti Svítkov si nespokojení lidé nemohli vybrat vhodnější termín než nyní, kdy do otevření volebních místností nezbývá ani ne měsíc.

V lokalitě šestého obvodu má vyrůst most přes říčku Bylanku, ale developer jej tam zatím nepostavil, což se části obyvatel tohoto satelitu nelíbí, neboť projekt s mostem, jako druhým únikovým výjezdem v případě požáru, počítá.

Po vyhroceném střetu mezi developerem CZ Stavebním holdingem a primátorem Martinem Charvátem, který chce křeslo prvního muže magistrátu obhájit, nabídl primátor a lídr ANO řešení.

„Přišel jsem na jednání s nabídkou, že necháme zpracovat studii, jež by řešila dopravu v celém území. Jsem přesvědčen, že to při zachování klidového systému lze, a jsem připraven v rámci této studie jednat i se všemi petičními výbory v území, včetně zástupců městského obvodu,“ řekl primátor.

Ústupek si lídr ANO před volbami dovolil i s problémem kolem lokality Červeňák.Upustil totiž od plánu vybudovat přes tuto přírodní lokalitu silniční propojku, která v minulosti vyvolávala značný odpor ochránců přírody i opozice.