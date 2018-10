KSČM má potíže s kandidáty do Senátu, jeden řídil opilý, druhý je trestaný

Kandidát za KSČM Milan Mňuk by v Senátu podle svých slov rád přispěl ke změně politické kultury, k větší slušnosti. Tento úředník Pardubického kraje však podle rozsudku Okresního soudu ve Svitavách z roku 2012 zpronevěřil více než milion korun. Neřekl o tom nic ani svým stranickým kolegům.

On sám považuje rozsudek za nespravedlivý a nevidí důvod, proč nekandidovat. Jednašedesátiletý Milan Mňuk před svým nástupem na krajský úřad podnikal v realitách. Podle soudu přijal v roce 2007 do úschovy peníze z prodeje nemovitosti, které ale nevyplatil tak, jak měl.

„Peníze postupně z účtu uvedeného ve smlouvě odvedl a neoprávněně je použil pro svoji potřebu,“ uvádí se v rozsudku. Podle soudu tak Mňuk způsobil škodu ve výši jeden milion šedesát tisíc korun.

Odvolací soud v září 2012 potvrdil Mňukovi dvouletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu osmnácti měsíců. Vztahovala se na něj ale amnestie vyhlášená Václavem Klausem v lednu 2013 a Mňuk má tedy čistý trestní rejstřík.

Zpronevěru vysvětluje tím, že jeho klient byl nezvěstný, na výzvy nereagoval a on jeho peníze pouze převedl na jiný účet.

„U banky, kde to leželo, hrozil krach. Takže ty peníze byly převedeny jinam, to je celá podstata. Nebylo to tak, že bych peníze sebral a utekl s nimi,“ uvedl.

Kandidát tvrdí, že šlo o banalitu

„Byla to banální záležitost, ve smlouvě chyběla jedna věta, že prostředky mohu převádět na jiné účty,“ podotkl Mňuk.

Tento komunistický kandidát se už neúspěšně pokoušel dostat do obecního zastupitelstva v Osíku, do zastupitelstva Pardubického kraje a loni i do Poslanecké sněmovny.

Zástupci KSČM tvrdí, že o jeho odsouzení nic nevěděli. „Je to pro mne překvapení. Navrhovala ho okresní organizace,“ uvedl předseda krajského výboru KSČM Jan Foldyna.

Komunisté na Svitavsku původně postavili jako svého kandidáta do Senátu předsedu tamní okresní organizace Josefa Bohatce. Toho však policie přistihla, když řídil pod vlivem alkoholu a krajský výbor KSČM mu doporučil odstoupit z kandidátky.

Bohatec říká, že alkohol nebyl hlavním důvodem, proč odstoupil. „Byl jsem rozhodnut z kandidátky odejít kvůli zdravotním problémům už dříve, než se přihodila ta věc se zbytkovým alkoholem,“ uvedl Bohatec. I on tvrdí, že o minulosti svého nástupce na kandidátce nevěděl.

Foldynu potíže kandidátů KSČM do Senátu na Svitavsku mrzí. „Bohužel jsme neměli šťastnou ruku, a to hned dvakrát,“ řekl.

To, že v Pardubickém kraji jdou do voleb i lidé, kteří byli v minulosti pravomocně odsouzení, není výjimečné. Na starostu Moravské Třebové například kandiduje za hnutí ANO Miroslav Jurenka, který byl před jedenácti lety odsouzen za pokus o podvod.

Ve Svitavách je pak lídrem Dělnické strany sociální spravedlnosti Vlastimil Pechanec, který byl v roce 2003 odsouzen za rasově motivovanou vraždu Roma Oty Absolona na sedmnáct let vězení. V roce 2014 byl po odpykání dvanácti let podmíněně propuštěn.