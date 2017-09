Lídr ODS Karamazov by byl pro omezení kapacit osmiletých gymnázií

Simeon Karamazov vstoupil do politiky před devatenácti lety jako pardubický zastupitel a radní za Občanskou demokratickou stranu.

Prošel i krajským zastupitelstvem a od roku 2013 sedí ve Sněmovně, kde působí ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Vedle toho pracuje na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, kde byl až do roku 2016 děkanem.

Při kampani před čtyřmi lety si podle tehdejšího krajského lídra ODS voliči na ulicích stále stěžovali na působení premiéra Nečase. Jak to na ulicích vypadá letos?

Lidé nám ještě vyčítají staré prohřešky, ale už jsem se setkal i s pozitivními reakcemi, s vyjádřením, že nám drží palce a podobně, občas mne to mile překvapilo. I když někdy jsou ty reakce složité s ohledem na minulost.

Poprvé jste lídrem, jaké to je? Přece jen jste zvyklý na akademickou půdu a teď chodíte za voliči třeba před supermarket.

Ono to má dvě roviny. Řekněme tu před tím supermarketem nebo někde na ulici. Další věc je organizační a vymýšlení některých prvků kampaně. Jsem na akademické půdě, ale osm let jsem dělal děkana, což byla manažerská práce.

Co byste rád v příštích letech prosadil, něco, co se dotkne i obyvatel Pardubického kraje?

To je klasická situace a otázka. Poslanec funguje pro celou republiku a ptát se na to, co prosadí v tom kterém kraji nebo i městě... Určitě nejproblematičtější je doprava, to není nic nového. Tam si myslím, že můžeme dobře spolupracovat i s ostatními poslanci.

A pokud jde o školství?

Rád bych prosadil kontraktové financování vysokých škol. Myslím, že by bylo dobře, a rád bych u toho byl, prosadit nastavení jasných pravidel pro státní maturitu. Mělo by platit, že ne všechny střední školy musí mít maturitu, jako je tomu dnes. Je tu poptávka po učňovských oborech, ale řešíme problém, že v mnoha případech absolventi maturitu nepotřebují, přesto tyto školy trvají na tom, že tam maturita je. Možná to komplikuje větší rozvoj učňovského školství.



V minulosti jste se zmínil, že byste chtěl, aby víceletá gymnázia byla skutečně výběrová. Jak by to vypadalo v praxi třeba v Pardubickém kraji? Chápu to dobře, že by víceletých gymnázií bylo méně? Musela by se omezit kapacita.

Nechci to vztahovat jen na Pardubický kraj, ale v podstatě to tak je. Dnes jsou určitě gymnázia, kde už nejde o výběr, ale je to prostě gymnázium, kam se dostane skoro každý.

Jak byste to prosadil, vždyť je to nyní jen v kompetenci krajů?

Myslím si, že kompetence krajů jako zřizovatele zasahovat do pedagogických sfér nejenom zřizovatelských je špatně. Když už bych měl něco říct natvrdo - tenhle princip bych zrušil. Možná to nezní pravicově, ale podle mne to tak je. Školství by mělo být řízeno z jednoho centra.

Abychom neměli čtrnáct ministerstev školství! Ale něco takového můžete říct i o zdravotnictví.

Určitě na tom něco je, ale myslím si, že zdravotnictví a školství se dost liší. Ve zdravotnictví je trh a tržní mechanismy fungují více a zřetelněji než ve školství.

Zajímalo by mne, jaký je váš názor na kraje. Potřebujeme je?

Občanská demokratická strana kdysi dávno nebyla nijak zvlášť pro kraje a to celkem platí až doteď. A z tohoto pohledu, o kterém se nyní bavíme, se to myslím potvrzuje. Nicméně debata o zrušení krajů není na pořadu dne.

Krajský lídr hnutí ANO vás při startu kampaně kritizoval, že ve Sněmovně nejste vidět. A je pravda, že z poslanců z Pardubického kraje máte největší absence.

Nejvíc jich určitě nemám, to je jedna věc. Na druhou stranu slabomyslné výlevy pana Kolovratníka nebudu komentovat.

Ale svoji aktivitu ve Sněmovně komentovat můžete. Vaše účast při hlasování 67,5 procenta vás neřadí vysoko.

Možná by bylo dobře se podívat také na počty pozměňovacích návrhů, kde jsem z pardubických poslanců na druhém nebo třetím místě. Možná také na vystoupení a nejenom na sezení. Na druhou stranu je pravda, že jsem určitou dobu vykonával funkci děkana i funkci poslance. To se skloubit dá, ale znamená to, že v některých případech musím být jinde než ve Sněmovně. To ale nyní už dva roky neplatí.

Poté, co jste se dostal do Sněmovny, vás právě za spojení funkcí děkana a poslance někteří lidé kritizovali. Do MF DNES jste na jejich adresu loni napsal, že to „kritizovali jen závistiví hlupáci“. Mezi nimi byl ale i současný rektor univerzity.

To, co jsem řekl, podtrhuju.

Argumentoval jste tím, že vaše působení v obou funkcích mělo pozitivní efekt pro fakultu. Můžete to vysvětlit?

Samozřejmě. Zabránil jsem, a troufám si říct, že to byla hlavně moje aktivita, aby ve vysokoškolském zákoně zmizela autonomie fakult. Původně to bylo tak nastavené, nyní je to téměř na stejné úrovni jako před návrhem vysokoškolského zákona.

Jaký výsledek ODS pro vás bude v Pardubickém kraji dobrý?

Dva mandáty.

Kolik podle vás k tomu bude třeba získat procent hlasů?

Matematika je složitá, závisí na výsledku ostatních. Myslím, že by mělo stačit třináct čtrnáct procent.