Kandidáti na primátora Martin Charvát, lídr ANO, šance: 50 procent Stávající primátor je hlavním favoritem voleb. A to ne ani snad kvůli tomu, že by se mu poslední čtyři roky extrémně povedly, jako spíše proto, že Babišovo hnutí je stále hegemonem na české politické scéně. Karel Haas, lídr ODS, šance: 22 procent Že by modrá strana přeskočila ANO, se předpokládat nedá. Ovšem právník Haas může sehrát roli politika, na kterém se shodne nejvíce stran. Pokud ANO nevyhraje drtivě, šance ODS na primátora bude slušná. Tomáš Pelikán, lídr SPP, šance: 13 procent Dlouholetý šéf dopravního podniku je v podobné situaci jako Haas. I on může znamenat slušný kompromis v koaličních vyjednáváních. Ovšem ODS se momentálně jeví v Pardubicích jako silnější strana. František Brendl, lídr Pardubáků, Patriotů a Starostů, šance: 7 procent Bývalý náměstek primátorky stojí v čele koalice, která může být překvapením voleb. Ovšem jasné je, že ostrý kritik Charváta bude potřebovat k případnému zvolení dost přes 15 procent. Jakub Rychtecký, lídr ČSSD, šance: 5 procent Stále velmi mladý náměstek primátora má před sebou těžký úkol. Strana zažila v posledních čtyřech letech rozkol na místní i celostátní úrovni a čeká ji nesnadný boj o každé procento hlasů. Favoritem voleb není. Ludmila Ministrová, lídr TOP 09, lidovců a Nestraníků, šance: 3 procenta Jediná žena mezi jedničkami kandidátek bude nejspíše šťastná, pokud se jí povede dovést uskupení do zastupitelstva. Muselo by dojít k mnoha zvratům, aby nakonec brala post primátorky.