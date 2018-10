Soupeři v boji o Senát v Chrudimi odhodili rukavice

Otázku MF DNES, jaké jsou silné a slabé stránky soupeře, využil ke smeči zejména lidovecký kandidát Daniel Herman. Ten starostovi Havlíčkova Brodu Janu Teclovi mimo jiné vyčetl podporu hazardu.

Slabinou Tecla je podle Hermana kumulace několika funkcí s plným platem ze státního rozpočtu a nedostatečné omezení hazardu - připomíná totiž zrušení havlíčkobrodské vyhlášky o jeho zákazu.

„Čímž se Havlíčkův Brod stal Mekkou hazardu na Vysočině,“ uvedl Herman. Dodal, že pokud je mu známo, tak slabinou Tecla je i jeho jazyková nevybavenost. „Za silnou stránku pokládám několikaleté působení v komunální politice v regionu,“ řekl Herman.

„Upřímně řečeno znám pana Hermana jen z televize a z novin. Nepochází z našeho kraje a ani zde nikdy nežil, neměl jsem tedy příležitost se s ním potkat. Nechci a nemohu tedy o něm mluvit. Navíc mluvit o někom v jeho nepřítomnosti se nedělá,“ zdůrazňuje Jan Tecl slabinu svého konkurenta v odpovědi na jednu ze sedmi otázek, které dostali všichni kandidáti druhého kola v Pardubickém kraji společně.

Na rozdíl od volebního obvodu Chrudim se Pavel Havíř a Michal Kortyš osobně znají z komunální i krajské politiky.

„V našem obvodu bylo devět kandidátů. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo zkoumat jejich silné a slabé stánky a nebudu to pochopitelně dělat ani dnes,“ uvedl Kortyš. „Svého soupeře respektuji a přeji mu vše dobré,“ uvedl Havíř.

Havlíčkobrodský starosta by chtěl jako senátor nejvíc prospět svému státu tím, že bude pečlivě dbát, aby se při tvorbě zákonů bral především ohled na to, jaký mají dopad na každodenní život. Špatné zákony by se podle něj neměly vylepšovat, ale napsat znovu.

Kandidáti mají jasno, co je potřeba zlepšit

„Starostové vám potvrdí, jak složitý je například stavební zákon a jaké komplikace přináší zákon o veřejných zakázkách. A měli bychom si uvědomit, jak důležitý je pro nás venkov a jak nízkou podporu ze strany státu, zejména v posledních letech, má,“ říká Jan Tecl.

Daniel Herman by chtěl vylepšit především zákon o sociálním bydlení, dále právní normy směřující k podpoře pracujících rodin s dětmi a důchodovou reformu. „A nemohu pominout ani památkový zákon, protože ten současný je již přes 30 let starý,“ dodává bývalý ministr kultury.

Michal Kortyš chce v případě úspěchu ve druhém kole prospět i tím, že se díky jeho působení Senát stane „hlavním městem zdravého rozumu“. Podle něj je možné zlepšovat většinu zákonů, ale to je věcí poslanců.

„Senátoři by měli zabránit zhoršování zákonů. Nejvíce mi však vadí zákon stavební, o zdravotní péči a zákon o veřejných zakázkách,“ řekl Kortyš, podle něhož je dnes málo lidí na práci a hodně byrokracie.

Svitavský lékař Pavel Havíř se chce věnovat legislativě ve zdravotnictví, aby kvalitní zdravotní péče byla trvale dostupná všem občanům bez rozdílu. „Mým krédem je slušnost, vstřícnost, schopnost dohodnout se, pomáhat, uzdravovat,“ říká muž, jehož kampaň má motto Zdravý region.

Vylepšit podle něj potřebují zákony, které se věnují zdravotnictví, a také všechny zákonné normy, které ovlivňují veřejné investiční akce. Podstatné je také propojit zdejší území s dalšími částmi republiky kvalitním dálničním spojením.