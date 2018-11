Pardubická koalice ztratila těsně před volbou radních další hlas

Tak dramatické a dlouhé vyjednávání o nové podobě vedení magistrátu Pardubice nepamatují. Ačkoliv už dnes bude 39 zvolených zastupitelů volit primátora, náměstky a radní, ještě o víkendu se měnily poměry mezi koalicí a opozicí.

Může za to TOP 09, která nakonec odmítla vládnout společně s ANO, ODS, Sdružením pro Pardubice a ČSSD.

„Negativní stanovisko k naší účasti na koalici potvrdil místní i krajský výbor strany. Rozhodnutí je tedy konečné,“ uvedl šéf pardubické buňky TOP 09 Michal Sláma.

Jim zmíněný verdikt znamená faktický konec Koalice pro Pardubice, kterou vedle TOP 09 tvořily ještě KDU-ČSL a Nestraníci. Lidovec Vít Ulrych se totiž rozhodl koalici s ANO podpořit a bude novým radním.

„Celou věc jsem konzultoval se stranickými kolegy z regionu a shodli jsme se na tom, že do koalice půjdeme. Nyní se musíme dohodnout, jak se budeme jmenovat bez účasti TOP 09,“ uvedl Ulrych, který získal jeden ze tří mandátů, které Koalice pro Pardubice vybojovala v komunálních volbách.

Program ustavujícího zastupitelstva Pardubic Zasedání začíná v 17 hodin v budově historické radnice

1) Zahájení a jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisů

2) Složení slibu zastupitelů

3) Volba návrhové komise

4) Schválení volebního a jednacího řádu zastupitelstva

5) Ustavení volební komise

6) Stanovení počtu radních a náměstků primátora

7) Volba primátora

8) Volba náměstků primátora

9) Volba zbývajících členů rady

10) Svěření úkolů radním

11) Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva

Další brali právě členové TOP 09. Ovšem zatímco Jiří Skalický se hodlá řídit většinovým názorem ve straně, Ludmila Ministrová ne.

„Byla jsme lídrem celé Koalice pro Pardubice a v ní jsme se dohodli s lidovci, že do koalice půjdeme. Názor kolegů mne mrzí. Myslím, že ho hodně ovlivnil poslední vývoj kauzy kolem Andreje Babiše. Ten je sice závažný, ale do regionu bychom toto tahat neměli,“ uvedla Ministrová s tím, že by ji konec ve straně mrzel, ale že s ním už počítá.

Podle Michala Slámy vlastně záleží jen na tom, zda Ministrová odejde sama, nebo ji kolegové vyloučí. „Zdá se, že paní Ministrová u nás skutečně končí, jiné řešení nevidím,“ dodal mladý politik.

Pro nově vzniklou koalici ztráta hlasu Jiřího Skalického na první pohled nehraje zásadní roli. Koalice totiž i tak bude disponovat 25 hlasy. „Měli bychom mít minimálně 25 podpisů pod koaliční smlouvou, což je dostatečný počet,“ uvedl už dříve Charvát s tím, že v minulém volebním období vládl s menším počtem hlasů. Navíc se dá počítat, že koalici podpoří i dva zastupitelé za KSČM, kteří dostanou kontrolní funkce.

Už dříve odmítla účast na koalici Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice a také lídr ODS Karel Haas. „Už se těším na řádná jednání zastupitelstva, na kterých se zase budu moci pustit do práce,“ uvedl v pátek pro MF DNES Haas, a odvrátil tak spekulace o tom, že by se chystal složit mandát.

Místo něj v radě města za ODS usednou Vítězslav Štěpánek, Jan Mazuch a Petr Kvaš. Poslední dva jmenování budou zároveň náměstky primátora. Tím bude také, pokud získá v dnešní volbě aspoň dvacet hlasů, Jakub Rychtecký z ČSSD a Helena Dvořáčková z hnutí ANO.

V koaliční smlouvě se strany shodly třeba na odkupu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Nechtějí, aby ji soukromá firma znovu zprovoznila, ale původní usnesení, že ji město koupí za 35 milionů korun, zastupitelé ještě letos zruší.

„Více dohadů ale panovalo kolem územního plánu,“ řekl Charvát s tím, že na koaliční jednání politici zvali i vedoucí odboru hlavního architekta, aby obhajovala koncept nového územního plánu Pardubic.