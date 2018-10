Pardubický lídr ODS se vzpírá, ale jeho kolegové chtějí do koalice s ANO

„Dokázali jsme odblokovat některé zásadní spory. Dá se říct, že jsme nalezli cestu k tomu, abychom se domluvili,“ byl po čtvrteční schůzce s ODS mírně optimistický primátor a lídr ANO Martin Charvát.

Potom stejně jako další političtí hráči ve městě čekal na to, jak dohodnutý scénář přijme zastupitelský klub ODS. Sám lídr modré strany Karel Haas před jednáním přiznal, že je pod tlakem svých kolegů, kteří by se už rádi domluvili s ANO.

„V klubu se lišíme v názoru na to, jakou cenu by ANO mělo platit za koalici s námi,“ řekl Haas s tím, že ho nejtěžší boj čeká právě na půdě ODS. A v pátek večer se ukázalo, že ho nejspíše prohraje.

Podle několika na sobě nezávislých zdrojů klub ODS o možné spolupráci s Babišovým ANO hlasoval následovně: pět pro, jeden se zdržel, jeden byl proti. Haas zůstal ve své straně sám.

„Byl to drsný střet politického idealismu s velkou touhou ostatních získat co nejdříve nabízené funkce,“ komentoval hlasování jeden z jeho účastníků.

Sám Haas je ze situace rozčarovaný. Jediným jeho úspěchem je, že přesvědčil kolegy, aby měli na ANO ještě jeden požadavek.

„Klub ODS odmítl nabídku ANO s tím, že se nám nelíbí hlavně personální obsazení rady. Nejde přitom ani tak o konkrétní jména, jako spíše o rozdělení gescí. S ANO tak budeme v pondělí dál jednat,“ uvedl Haas.

„Schválili jsme, že půjdeme s ANO, ale ne za těch podmínek, co jsou na stole,“ dodal zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Podle informací MF DNES chce modrá strana získat do své správy odbory hlavního architekta i majetku a investic. Jeden od ANO už získala, o druhý si řekne.

Duhová koalice je připravená

Otázka je, jestli na tom může jednání dvou nejsilnějších stran ještě selhat. Proti mluví ochota lídra ANO Charváta debaty rychle uzavřít, a podržet si tak primátorský řetěz.

Pro zase velká ochota Pardubáků a Pirátů získat ODS do duhové koalice. Při její přípravě se politici už domluvili na všem důležitém, a navíc ostatní dali ODS velmi dobré podmínky.

„Piráti se vzdali postu náměstka, takže ODS by brala post primátora pro Karla Haase a pozice náměstků pro Petra Kvaše a Petra Klimpla,“ popsal velkorysou nabídku zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Dohoda však už téměř dva týdny naráží na jeden zásadní problém. Duhová koalice disponuje pouze 19 hlasy a jeden jí chybí k většině.

Na druhé straně totiž stojí trojspolek ANO, Koalice pro Pardubice, kterou tvoří TOP 09 a lidovci, a také ČSSD.

„Jsme na všem zásadním v rámci duhové koalice domluvení. Vlastně jsme si ani nestanovili další termín schůzky, protože nyní je klíčové najít dalšího partnera,“ uvedl lídr Pirátů Ondřej Karas.

A právě v hledání možných přeběhlíků vidí problém pragmatické křídlo v ODS. Haas se tak dostává do nepříjemných kleští. Na jedné straně vyjednal vynikající podmínky v duhové koalici, do které ho navíc třeba na Facebooku tlačí drtivá většina jeho voličů a sympatizantů, kteří nechtějí, aby občanští demokraté vládli s Babišovým týmem.

Na protipólu stojí vidina jasné většiny v zastupitelstvu a také ideální napojení na velké městské obvody, které si mezi sebe rozebraly právě koalice ANO a ODS.

„Řekl bych, že Karel Haas by raději šel s duhovou koalicí, se kterou jednal vždy velmi věcně a dokázal se domluvit. To naopak s ANO a jejich lídrem Charvátem taková chemie nefunguje,“ zhodnotil situaci politik, který se účastní jednání o koalici, ale nechce být jmenován.

ANO nabídlo ODS ústupky

Nebezpečí zvratu je si dobře vědom i primátor Charvát, který už ODS nabídl slušné ústupky. Na poslední schůzce se ANO vzdalo postu radního pro Dušana Salfického s tím, že by křeslo v rámci pětikoalice ANO, ODS, Koalice pro Pardubice, Sdružení pro Pardubice a ČSSD připadlo ODS. Obě největší strany by tak měly po třech radních.

Rychlý závěr vyjednávání může však komplikovat fakt, že se v pátek na soudu sešlo hned několik námitek na výsledek voleb v Pardubicích a ten má 20 dní na to, aby rozhodl, jak s nimi naložit. V krajním případě se mohou přepočítávat všechny okrsky.

Pokud by se tak stalo, je ve hře možnost, že přepočítání změní počet mandátů pro jednotlivé strany. To by ale nemělo zásadní dopad na sílu chystané koalice ANO, ODS, KPP, SPP a ČSSD.