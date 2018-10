Noční pardubické koaliční jednání situaci zauzlovalo

Primátor Martin Charvát vsadil na to, že v pondělí navečer rychle domluví obrysy budoucí koalice s ODS, Sdružením pro Pardubice, Koalicí pro Pardubice a ČSSD. Dokonce na 20 hodin už svolal tiskovku, na které chtěl sdělit pozitivní novinku. Místo toho se ukázalo, že absolutně neodhadl situaci.

„Chtěli jsme vám teď oznámit, že se domluvíme, ale zatím to říct nemůžeme,“ omlouval se plné chodbě novinářů před půl devátou primátor Martin Charvát a lídr vítězného hnutí ANO.

Následoval brífink, na kterém měl hlavní slovo lídr ODS Karel Haas. Logicky. Právě jeho postoj totiž s největší pravděpodobností rozhodne o tom, jak bude vypadat složení nové městské rady.

„Bohužel jsme se zasekli na čtyřech bodech a upřímně říkám, že bude velmi těžké se na nich domluvit,“ uvedl Haas, který z jednání odcházel z několika důvodů poměrně rozladěn.

Možné pardubické koalice a jejich šance na naplnění 1. ANO, ODS, SPP, KpP, ČSSD -28 mandátů, šance 45 %

Stále nejpravděpodobnější varianta, které však ublížilo pondělní jednání, ze kterého lídr ODS Haas odcházel z více důvodů rozladěný. 2. ODS, Piráti, Pardubáci, SPP, KpP - 22 mandátů, šance 45 %

Ještě v sobotu málo myslitelná dohoda se dostává silně do hry. Pokud ji chce ANO zabránit, musí ODS nabídnout silné ústupky. 3. ANO, KpP, ČSSD, KSČM -20 mandátů, šance 10 %

Hodně divoká konstrukce té nejtěsnější většiny se zapojením komunistů nevypadá vábně, ale je to zřejmě jediný plán B hnutí ANO.

Naštvalo ho už jenom samotné svolání tiskovky. „Jestli si někdo myslel, že lze domluvit koalici ve statutárním městě za dvě hodiny, tak je podle mne mimo realitu,“ uvedl Haas, který přidával i další výtky. Například se mu nelíbil přístup Martina Charváta i ostatních kolegů u stolu Tomáše Pelikána (SPP), Ludmily Ministrové (KpP) a Jakuba Rychteckého (ČSSD).

„Nikdo si nedělal zápis z jednání, když jsme narazili na nejasnost, tak mi řekli, že se pak nějak domluvíme. Takto si domluvu na řízení statutárního města nepředstavuji,“ dodal Karel Haas s tím, že ale svým kolegům z klubu představí možné řešení všech sporných bodů.

Podle informací MF DNES jde především o územní plán, rušení jízdného zdarma v MHD a další působení stávající náměstkyně primátora za ANO Heleny Dvořáčkové. Jednání mají pokračovat dnes a podle primátora Charváta je reálné, aby dopadla dobře.

„Byli jsme schopni vyřešit mnoho důležitých bodů, zbývají čtyři. Ty projednáme na klubech všech stran a znovu se potkáme. Tato pětičlenná koalice je pro mne prioritou a žádná jiná jednání nevedu,“ uvedl stávající primátor krajského města Charvát.

Nevýhodu má v tom, že těžko bude hledat plán B. To Haas ho má, a dokonce mu ho lídři ostatních stran silně vnucují. „Pro nás je Karel Haas nejlepší možný kandidát na primátora města. Už máme za sebou několik schůzek s Piráty a co nejdříve chceme spustit oficiální jednání i s ODS na duhové koalici všech stran kromě ANO a KSČM,“ uvedl lídr Pardubáků František Brendl. Taková koalice by měla pohodlnou většinu v zastupitelstvu a klíčovou roli by v ní měli Piráti.

„Už jsme jednali se všemi stranami a například s ODS, Pardubáky společně nebo Sdružením pro Pardubice jsme měli výraznou programovou shodu,“ uvedl jejich lídr Ondřej Karas.

„Zatím oficiálně jednáme jen s hnutím ANO, SPP, KpP a ČSSD, protože nikdo jiný zatím podobný proces nespustil. Přiznávám však, že už jsem byl osloven z druhé strany, a je tak pravděpodobné, že ve středu začne otevřené jednání po druhé trajektorii,“ řekl Haas, který v ruce drží klíč k řešení povolebního rébusu.

„Musím přiznat, že ten tlak je veliký a že to není lehké. Přece jen jde o osud Pardubic s jeho 90 tisíci obyvateli,“ uvedl lídr ODS.

Z povolebního vyjednávání má zatím logicky radost František Brendl, který odstartoval projekt „Haas primátorem“ už v sobotu večer. „Myslím, že jediná šance ANO bylo využít efektu šoku a vše dojednat rychle. To nevyšlo a teď už to bude mít primátor Charvát hodně těžké,“ řekl František Brendl.

Klíčová persona v podobě Karla Haase však zůstává při zemi. „Budeme jednat s oběma proudy a uvidíme, s kým najdeme shodu. Jde mně o tři věci - o programový průnik, dohodu na personálním obsazení vedení města a zapojení opozice. S kým na těchto třech věcech najdu shodu, s tím budeme vládnout,“ dodal Karel Haas, jenž se se sedmi mandáty stal vlastně vítězem voleb.