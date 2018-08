Vodu v rybníku Rosnička čeká zlepšení. Svitavy provádějí studii

„V srpnu se odebíraly poslední vzorky vody. Na přelomu srpna a září bude studie hotová. Dílčí závěry jsem už viděl, jsou od těch levnějších v řádu milionů až po nejrazantnější asi za 200 milionů korun,“ řekl starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).



O finanční náročnosti zlepšení kvality vody v rybníku musejí rozhodnout zastupitelé. Odbahnění 15,5 hektaru vodní plochy je nejdražším řešením, není tak vůbec jisté, že se do něj město pustí. První kroky ale může radnice začít dělat co nejdřív a nebude ji to stát ani moc peněz, podotkl Šimek.

„Můžeme třeba aplikovat nasazení speciálních bakterií, které ničí sinice. A budeme chtít po chalupářích, aby vyváželi septiky u chalup a aby doložili potvrzení o množství vyvezených fekálií,“ řekl Šimek.

Zákaz koupání platí v rybníce od poloviny června, loni začalo nařízení platit o měsíc později. Větší část rybníka má rašelinový podklad a malý průtok vody. Bahnité dno snižuje průhlednost vody a v sezoně se v něm významně zvyšuje množství sinic.

Radnice letos pomůže i rybářům, dá jim sto tisíc korun na škody, které napáchalo sucho. V rybníce se rozmnožily sinice, přítok byl vyschlý, protože bylo horko a nepršelo. Ve vodě nebyl skoro vůbec kyslík a následně všechny ryby nedávno uhynuly (informovali jsme zde). „Dáme rybářům příspěvek na náklady spojené s likvidací ryb,“ řekl Šimek.